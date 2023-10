Ekspert om bakkeinvasjon i Gaza: – Enormt vanskelig

Etter Israels massive bombeangrep spør palestinske sivile om en bakkeinvasjon nå er nær forestående.

– Folk fryktet at bombingen av grenseområder var en taktikk for å skape «brent jord» før stridsvognene rykker fram, sier Yamen Hamad til nyhetsbyrået Reuters.

Firebarnsfaren har flyktet sammen med familien fra Beit Hanoun, nær Gazastripens nordlige grense mot Israel. Her er bygninger lagt i ruiner og veier fylt med kratre som gjør dem uframkommelige.

Onsdag anslo FN at over 250.000 palestinere var fordrevet fra hjemmene sine på grunn av bombingen. Flere enn tusen mennesker var drept, ifølge Gazas helsemyndigheter.

Terrorangrep

Bombeangrepene begynte etter Hamas' sjokkangrep på Israel i helgen. Etter å ha nedkjempet israelske grensestyrker, gikk palestinske krigere løs på sivilbefolkningen.

Øyenvitner har fortalt om massakrer i israelske kibbutzer og på ravefestivalen Supernova. En rekke vestlige land, blant dem Norge, har slått fast at Israel ble utsatt for terrorisme.

Israelske myndigheter anslo onsdag at over 1200 israelere er drept og flere tusen såret. I tillegg skal 1500 palestinske krigere ha blitt drept i kamper inne på israelsk territorium.

Omfanget av Hamas' angrep gjør en bakkeinvasjon av Gazastripen nærmest uunngåelig, ifølge en israelsk kilde som Reuters har snakket med.

– En invasjon er ikke til å unngå på grunn av den høye prisen vi har betalt. Dette vil bli etter luftangrepene, sier kilden, som er tilknyttet Israels sikkerhetstjenester.

– Gjenlyd i generasjoner

Enn så lenge har ikke Israel startet noen invasjon. Men flere hundre tusen reservister er mobilisert, og statsminister Benjamin Netanyahu har varslet handlinger mot fienden som vil gi «gjenlyd i generasjoner».

– Vi startet offensiven fra lufta, senere kommer vi også fra bakken, sa forsvarsminister Yoel Gallant tirsdag.

Reuters' kilde sier målet med flyangrepene er å «myke opp» motparten og få folk til å flykte fra bebodde områder. Det er angivelig ikke mulig å rykke inn uten å gjøre noe i forkant.

Men flere eksperter mener Israel kan stå overfor formidable utfordringer hvis de skal inn med bakkestyrker.

– Jeg tror ikke det er mulig å overdrive hvor enormt vanskelig det vil være, sier Tobias Borck fra den britiske tankesmia Royal United Services Institute til NBC News.

– Det vil ikke bare være gate for gate, men hus for hus og tunnel for tunnel.

Israelske gisler

I årenes løp har Hamas bygget et stort nettverk av underjordiske tunneler på Gazastripen. Krigere kan bruke dem til å gjemme seg, forflytte seg og raskt forsvinne fra bakkenivå hvis kamper bryter ut i urbane strøk.

Nettverket er blitt kalt for «Gaza-metroen» av israelske styrker.

Dessuten antas det at israelske gisler befinner seg i tunnelene og andre underjordiske anlegg. Israel har erkjent at rundt 150 mennesker er bortført og tatt med til Gazastripen som gisler.

Hamas har allerede varslet at de vil drepe ett gissel hver gang Israel angriper boliger uten forvarsel.

I forkant av angrep på Gazastripen har Israel ofte sendt tekstmeldinger med advarsler til sivile i områder som skal bombes. Dermed har folk fått litt tid til å evakuere før hus legges i ruiner.

Nye droner

Det antas at Hamas gradvis har fått tilgang på flere typer våpen, blant annet fra Iran. Blant disse er trolig et stort antall panservernraketter, skriver avisa The Guardian.

Rakettene av typen Kornet er tidligere brukt av Hizbollah-militsen i Libanon mot israelske stridsvogner.

Hamas har også utviklet droner som kan slippe sprengstoff på kjøretøyer og soldater. Slike droner brukes mye i Ukraina-krigen, og de utgjør en ny type trussel mot Israels styrker.

I tillegg kan billige, sivile droner gi Hamas bedre oversikt over slagmarken enn ved tidligere israelske bakkeinvasjoner.

Israel rykket inn på Gazastripen under krigen med Hamas i 2008 og mistet den gang ni soldater. Da det palestinske området ble invadert i 2014, ble 66 israelske soldater drept.

Kuttet strømmen

Over 2 millioner mennesker bor på Gazastripen, et område som er mindre enn Oslo kommune. Alle grensene er kontrollert av Israel eller Egypt.

Hamas har styrt området siden 2006, og siden den gang har området vært underlagt en streng israelsk blokade.

Etter angrepet i helgen sa Israels forsvarsminister Yoav Gallant at verken mat eller drivstoff vil slippe inn på Gazastripen. Strømforsyningen ble kuttet, og onsdag sluttet Gazastripens eneste kraftverk å fungere på grunn av drivstoffmangel.

Flyktninghjelpens leder Jan Egeland har kalt innskjerpingen av blokaden en form for kollektiv avstraffelse i strid med folkeretten.

Tirsdag sa en talsmann for den israelsk hæren at folk på Gazastripen bør prøve å rømme over grensa til Egypt. Men kort tid senere ble den eneste grenseovergangen mot Egypt bombet, ifølge Hamas-myndighetene på Gazastripen.

Den israelske anbefalingen om å rømme til Egypt ble deretter trukket tilbake, og egyptiske kilder sier landet forsøker å unngå masseflukt fra Gazastripen.

