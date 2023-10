Hamas-angrep på Israel: – Som lyn fra klar himmel

– Nå har Hamas blitt desperate, sier Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Waage til Dagsavisen.

Raketter fra Gaza-stripen slo ned flere steder i Israel lørdag morgen. Rakettangrepet skal ha vart i overkant av 30 minutter.

– De sender ut 5000 raketter mot Tel Aviv og Jerusalem. Alle vet hva det betyr: Massive israelske bombeangrep og kanskje store sivile tap inne på Gazastripen, legger hun til.

Henriksen Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved fredsforskningsinstituttet Prio. Hun forteller at Hamas nå har holdt seg rolig en stund, mens det har vært «lillebror» Islamsk hellig krig som har stått for angrepene i det siste.

Helt voldsomt

Henriksen Waage sier at Israel vanligvis vegrer seg for å sette inn bakkestyrker mot Gaza, men at det foreløpig er umulig å si hva som nå vil skje videre.

Lørdagsportrett Hilde Henriksen Waage. Forsker og historiker med Midtøsten som spesialfelt. (Mimsy Møller)

– Det vet vi ikke ennå. Hvis dette er ett svært rakettangrep og så stopp og israelske svar i noen dager, så får vi våpenhvileforhandlinger i Egypt som vi pleier. Men hvis Islamsk hellig krig følger på og Hamas fortsetter vil vi se en voldsspiral. Da blir situasjonen uforutsigbar, sier hun.

– Hvor stort er dette?

– Det er helt voldsomt. De pleier å skyte noen raketter, men dette er et stort og massivt angrep. Jeg kan faktisk ikke huske sist Hamas gjorde noe sånt.

Det nærmeste Henriksen Waage kan komme på er i 2014. Den gang var hun selv i Tel Aviv og opplevde at det regnet raketter fra himmelen. Men det var etter opptrapping i lang tid.

– Her kommer det som lyn fra klar himmel, sier hun.

Peker på Saudi-Arabia

– Hva er foranledninga?

– Hamas har i lang tid prøvd å få lettet blokaden og restriksjonene, og få forbedret levekårene til folk i Gaza. Det har de ikke lyktes med, men er i stedet glemt og sviktet av det internasjonale samfunnet, og av resten av den arabiske verden.

En hendelse hun trekker fram er at Saudi-Arabia og Israel har nærmet seg hverandre.

– Kronprins Mohammed bin Salman har sagt at han vil forlange forbedringer for palestinerne. Det betyr at Saudi nå ikke står ved sin fredsplan fra 2002, som sier at Israel må strekke seg ut av de okkuperte områdene for at Saudi-Arabia skal normalisere sitt forhold til Israel.

Hamas kan mene at de nå blir ofret av saudiene, mener Henriksen Waage.

– Det kan være en grunn til at det kommer nå, helt uventet og plutselig, sier hun.

Hamas-angrep mot Israel

Lørdag morgen ble det sendt tusenvis av raketter fra Gazastripen i Palestina mot flere israelske byer. Hamas sier de har skutt ut 5000 raketter, mens israelske myndigheter hevder det er snakk om 2500.

Hamas kaller angrepet «Operasjon al-Aqsa-storm», og Mohammed Deif, lederen i Hamas’ militære gren, skal ha sagt at «Dette er dagen for det største slaget for å få slutt på verdens siste okkupasjon» i en tale.

Ifølge avisene Haaretz og Jerusalem Post er flere personer drept, og et stort antall såret.

En kilde i israelsk politi sier til Haaretz at væpnede palestinere har tatt israelere som gisler i byen Netivot i Sør-Israel. Israel har allerede svart med angrep mot mål på Gazastripen.

Gruppen Islamsk hellig krig skal ha sluttet seg til angrepet.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu slår i en uttalelse fast at Israel nå er i krig. Han sier fienden vil betale en pris «av en type de aldri før har opplevd».

