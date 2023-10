Sunak vil forby røyking blant unge i Storbritannia

– Jeg foreslår at vi hever røykealderen med et år hvert år. Det betyr at de som er 14 år i dag aldri vil kunne kjøpe en sigarett lovlig, sa Sunak på landsmøtet for De konservative onsdag.

Dersom han får gjennomslag for forslaget vil det bety at Storbritannia får verdens strengeste politikk for sigarettsalg, og det kan potensielt utfase røyking blant unge briter så tidlig som 2040, ifølge Reuters.

Ifølge statsministeren koster røyking Storbritannias helsevesen 17 milliarder pund i året, tilsvarende over 226 milliarder norske kroner. Sunak tror antallet som dør av kreft i Storbritannia vil reduseres med en firedel dersom befolkningen stumper røyken for godt.

Dersom røykeforbudet blir vedtatt vil det bety at Storbritannia blir det første landet i Europa som forbyr unge mennesker fra å kjøpe sigaretter. Danmark vurderer et lignende tiltak.

Det foreslåtte røykeforbudet ligner på det som ble innført i fjor i New Zealand, som ble det første landet som innførte et forbud mot å kjøpe sigaretter for dem som er født i eller etter 2009. Forbudet trer i kraft i 2027.

