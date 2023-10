USA: Savnet jente (9) funnet i god behold – én pågrepet

Hundrevis av mannskaper har deltatt i letingen etter jenta, som forsvant fra Moreau Lake State Park i Saratoga, nord i delstaten. Rundt to døgn etter hun ble meldt savnet, ble fjerdeklassingen funnet.

– Hun er funnet og er ved god helse. En mistenkt person er i varetekt, melder delstatspolitiet mandag, ifølge NBC News.

Politiet har foreløpig ikke gått i detalj på hva som har skjedd med jenta, eller hva den pågrepne er mistenkt for.

New York-guvernør Kathy Hochul sier til CNN og andre medier at en person hadde sendt et løsepengekrav. Her fant politiet et fingeravtrykk som ga treff i deres database. I kombinasjon med analyse av mobiltrafikk ifra parkområdet ledet dette politiet til en bolig der jenta befant seg, ifølge Hochul.

Niåringen var med familien på campingtur og hadde tatt en tur på egen hånd på en sykkelrunde i området lørdag kveld. Sykkelen hennes ble funnet på stien, og politiet mistenkte raskt at hun var kidnappet.

Guvernøren sier han er full av takknemlighet overfor politiet og alle som deltok i letingen etter niåringen, som nå kan gjenforenes med sin familie.

