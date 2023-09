Dødstallet stiger til 170 i Nagorno-Karabakh

Den voldsomme eksplosjonen skjedde bare noen dager etter at myndighetene i den armenske eksklaven kunngjorde at de ville legge ned våpnene. Nagorno-Karabakh ble erobret av aserbajdsjanske regjeringsstyrker i en lynoffensiv forrige uke.

Bensinstasjonen rett ved drivstofflageret var full av lokale armenere som fylte bensintanken før flukten fra aserbajdsjanerne langs den eneste veien som er åpen til Armenia.

– Foreløpig er det funnet levninger av 170 mennesker i samme område. De er overlevert til rettsmedisinerne, opplyste de lokale myndighetene fredag.

Separatistene har tidligere sagt at eksplosjonen krevde 68 liv, og at ytterligere 200 ble skadd. De opplyste at levningene ville bli overført til Armenia for identifisering. Armenske myndigheter har hevdet at minst 125 mennesker mistet livet.

