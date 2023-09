Storbritannia bremser grønn omstilling – miljøvernere og bilprodusenter raser

I en tale onsdag forsikret Sunak at det overordnede målet om såkalt netto nullutslipp i 2050 ligger fast.

Men flere av virkemidlene for å oppnå målet blir nå utsatt. Han bekreftet at et forbud mot nye bensin- og dieselbiler utsettes fra 2030 til 2035.

Sunak sa det var nødvendig å gjøre endringer for å ikke å påføre vanlige briter for store kostnader. Han advarte mot følgene hvis klimaomstillingen skjer for fort.

– Vi risikerer å miste det britiske folkets samtykke, sa statsministeren.

Får beholde oljefyr

Et tap av samtykke kan føre til et tilbakeslag, ifølge Sunak. Ikke bare mot enkelte tiltak for å kutte utslipp, men mot hele innsatsen for å endre samfunnet i klimavennlig retning.

– Det er grunnen til at vi må gjøre ting annerledes.

I tillegg til at forbudet mot nye fossilbiler utsettes, blir også en plan om å fase ut gass- og oljefyring i boliger forsinket. Og det blir ikke noen stans i leting etter olje og gass i den britiske delen av Nordsjøen.

Verken opposisjonen eller miljøorganisasjoner kjøper imidlertid Sunaks argumentasjon. Ed Miliband fra Labour kaller Sunak en «svak, retningsløs statsminister».

Miljøorganisasjonen Greenpeace mener endringene vil gjøre Storbritannia avhengig av energiselskaper som utnytter befolkningen.

[ Michael Bloomberg vil bruke 500 millioner dollar på stenging av kullkraftverk ]

Kritiske bilprodusenter

Også bilprodusenter, som har investert tungt i overgangen til elbiler, er kritiske.

– Våre bedrifter trenger tre ting fra den britiske regjeringen: ambisjon, forpliktelse og konsistens. Å svekke målet for 2030 undergraver alle tre, sier Lisa Brankin fra Ford U.K.

Sunaks konservative partifelle Boris Johnson, som innførte 2030-målet da han var statsminister, advarte onsdag mot å endre klimapolitikken.

– Det er avgjørende at vi gir bedriftene tillit til at regjeringen fortsatt er forpliktet til netto null og kan se veien framover, sa han.

[ EU og industrien i grønn dialog om konkurransekraft ]

Norsk gass

I sin tale sa Sunak at han ikke vil innføre nye avgifter for å få folk til å fly mindre. Han vil heller ikke tvinge folk til å kvitte seg med gassbasert oppvarming av boliger. Britene skal få mer tid til å bytte til varmepumper.

Storbritannia importerer hvert år store mengder naturgass fra Norge. Gasskraft og satsing på havvind har gjort det mulig å stenge kullkraftverk – og dermed kutte CO2-utslippene betydelig.

Sunak hevder Storbritannia har gjort mer for klimaet enn noe annet land, og han bruker dette som argument for å ikke pålegge britiske borgere større belastninger.

Statsministeren holdt talen samtidig med et klimatoppmøte i forbindelse med FNs hovedforsamling i New York. I likhet med Norge har Storbritannia ikke fått taletid her. Kun land med planer om å skjerpe sine klimamål er invitert til å tale på toppmøtet.

[ Klimapartiene mener regjeringen kan takke seg selv for FN-fiasko ]