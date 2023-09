Michael Bloomberg vil bruke 500 millioner dollar på stenging av kullkraftverk

Summen tilsvarer over 5 milliarder kroner. Stengingen av kullkraftverkene skal skje som et ledd i kampanjen Beyond Carbon, i samarbeid med miljøorganisasjonen Sierra Club.

Målet er på sikt å få stengt samtlige kullkraftverk i USA. I tillegg har kampanjen som mål å begrense bruken av gasskraft.

Produksjon av kullkraft fører til store klimautslipp. CO2-utslippene fra gasskraft er mindre – men langt større enn fra fornybar energi.

De 500 millionene kommer i tillegg til en tilsvarende sum som Bloomberg har brukt på kampanjen tidligere. Pengene skal blant annet brukes på støtte til lokalsamfunn der kullkraftverk stenges, og støtte til søksmål mot energiselskaper.

Bloomberg kunngjorde sitt nye bidrag onsdag, samtidig med et klimatoppmøte i New York i forbindelse med FNs hovedforsamling. Bare land med planer om å skjerpe sine klimamål har fått taletid på møtet. Verken USA, Kina eller Norge er invitert til å tale.

[ Dette er direkte pinlig for Norge ]