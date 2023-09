Klimaaktivister fylte Manhattan

Søndagens markering er en del av en ukelang markering fra Climate Group, som organiserer over 500 markeringer i en rekke land. Til sammen venter arrangørene over 1 million deltakere, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Vi vet hva som skal til for å kutte utslipp. Klimaprotestene vi har sett rundt om i verden denne helgen vitner om at folk er lei av å se at våre politikere ikke klarer å stå imot fossillobbyen og sette en sluttdato for kull, olje og gass, mens ødeleggende flommer og intense hetebølger rammer stadig flere, uttaler generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

