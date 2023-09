Arbeidere i bilindustrien i USA går ut i storstreik

United Auto Workers (UAW) varslet et par timer før fristen streikeuttak ved fabrikker i delstatene Michigan, Missouri og Ohio.

– Pengene er der. Vår kamp er rettferdig, sier UAW-leder Shawn Fain i en uttalelse.

De tre Detroit-baserte bilfabrikkene som fortsatt har fagforeninger, er Ford, General Motors (GM) og Stellantis (tidligere Fiat Chrysler)

Ford opplyser til Reuters at arbeidstakersiden kom med et nytt mottilbud sent torsdag, men at det er liten bevegelse i forhandlingene. Arbeidstakerne krever at den gjenreiste bilindustrien gir tilbake goder de har avstått fra for å redde arbeidsplassen.

