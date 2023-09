New Yorks ordfører frykter migrantstrøm kan ødelegge byen

– Denne saken komme til å ødelegge New York City, sa Adams onsdag kveld på et folkemøte der han svarte på spørsmål fra innbyggerne i storbyen.

Rundt 10.000 migranter kommer til byen hver måned «fra hele verden», og 110.000 personer har kommet til byen etter at Texas' republikanske guvernør Greg Abbott begynte å sende fra seg migranter til New York på busser, ifølge Adams' tall.

– Vi må mate dem, gi dem klær, bolig, vi må utdanne barna deres, vi må vaske sengetøyet deres, vi må gi dem helsehjelp, alt de trenger, sa Adams.

Å sende migranter til demokrat-styrte byer har blitt et politisk grep for republikanske ledere i USA, som gjør det for å sende et budskap til USAs president Joe Biden og hans innvandringspolitikk. Innvandringspolitikken gjør det mulig for papirløse migranter å ta seg inn i USA via Mexico i stort antall, slår de fast.

I tillegg til New York har Abbott sendt migranter til andre demokratkontrollerte byer, blant annet Washington og Los Angeles. Andre republikanske guvernører, og også noen demokratiske guvernører, har begynt å gjøre det samme.

Adams har gjentatte ganger kritisert føderale myndigheter under hans eget partis kontroll for å ikke håndtere saken godt nok.

