Pence: Valget står mellom Trump eller frihet

– Skulle den nye høyrepopulismen gripe rundt og veilede partiet vårt, så vil Det republikanske parti, slik vi har kjent det lenge, opphøre, og USAs frihet vil stå i fare, sa Pence i en tale på New Hampshire Institute of Politics ved Saint Anselm College i Manchester i delstaten New Hampshire onsdag.

Pences uttalelse kommer på et tidspunkt der han selv sliter med å tiltrekke seg velgere i kampen om å bli nominert som Republikanernes presidentkandidat neste år. Etter fire måneder med valgkamp leder Trump soleklart, mens Pence fortsatt sliter med ensifret oppslutning.

Pence, som var visepresident i fire år under Trump, har forsøkt å tegne et bilde av seg selv som den mest konservative kandidaten i partiet. Men mange velgere omfavner i stedet Trumps anti-Washington-retorikk.

– Hvis vi skal kunne slå Joe Biden og endre USA, må Det republikanske partiet være partiet som står for en begrenset regjering, fri virksomhet, finanspolitisk ansvarlighet og tradisjonelle moralske verdier, sa Pence.

Han sammenlignet fremveksten av populisme på høyresiden med den progressive venstresiden. Begge deler er «medpassasjerer på samme vei mot avgrunnen», sa Pence.

[ Varsler fire måneder lang rettssak mot Trump – og 150 vitner ]