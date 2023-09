Varsler fire måneder lang rettssak mot Trump – og 150 vitner

Trump er sammen med 18 andre tiltalt for forsøk på å omgjøre presidentvalget i 2020 i Georgia.

Aktoratet kom med sitt anslag i et rettsmøte om hvorvidt to av de tiltalte skal få sin sak behandlet separat fra resten. Rettsmøtet ble sendt direkte på dommerens YouTube-kanal. Det markerer et skille fra de andre straffesakene mot Trump, der det ikke har vært tillatt med kameraer i rettsmøtene.

Selve rettssaken skal også sendes direkte på Youtube.

Mulig nøtt

Aktor Nathan Wade sier at hans tidsanslag ikke inkluderer juryutvelgelsen. Den er ventet å bli en nøtt, ettersom man da skal finne fram til et uhildet tverrsnitt av befolkningen. Partene har anledning til å protestere mot jurymedlemmer de mener er forutinntatt, blant annet på grunn av politisk ståsted.

Trump har erklært seg ikke skyldig i anklagene og hevder at rettssaken er politisk motivert.

Aktoratet ønsker at rettssaken skal starte 23. oktober.

Ber om New York-utsettelse

Flere av de tiltalte har bedt om en hurtigbehandling av sakene mot seg, samt at sakene behandles separat fra gruppen. Trump har på sin side bedt om at saken mot ham behandles separat fra sakene som hurtigbehandles.

Trump må stille i flere rettssaker den kommende tida. Onsdag ba han om at den sivile svindelsaken mot ham i New York skal utsettes fra 2. oktober. Hans advokater skriver at en så stor sak ikke kan få en kaotisk start og at Trump må få tid til å forberede seg.

[ – Jeg lever ikke. Jeg eksisterer. Det er vel ikke slik livet skal være ]