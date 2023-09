Fire demonstranter drept og flere skadd i sammenstøt i Kirkuk i Irak

Volden oppsto lørdag etter at det hadde bygd seg opp spenning i flere dager rundt hvem som skal få bruke en bygning i byen.

Bygget har tidligere vært hovedkvarter for Kurdistans demokratiske parti (KDP), men siden 2017 har det vært brukt som base for den irakiske hæren.

Regjeringen planlegger å gi bygget tilbake til KDP, men arabiske og turkmenske grupper som er imot dette, opprettet en protestleir utenfor bygningen i forrige uke. Lørdagens sammenstøt skjedde da kurdiske demonstranter nærmet seg leiren, opplyser politiet.

Etterforsker dødsfall

Sikkerhetstjenesten og politiet sier de etterforsker omstendighetene rundt drapet på en kurdisk demonstrant som ble skutt. De prøver også å finne ut hvem som skjøt først. Folk fra begge protestgruppene ble såret da det ble kastet stein og brukt metallstenger til å angripe motstanderne.

Statsminister Mohammed al-Sudani har innført portforbud for å hindre opptrapping av volden. Han ber alle «politiske partier, sosial organisasjoner og samfunnsledere bidra til å hindre uro og ivareta sikkerhet, stabilitet og orden», heter det i en uttalelse fra statsministerens kontor.

Kirkuk har vært åsted for noe av den verste volden i landet etter at IS ble nedkjempet. Den oljerike provinsen ligger på grensen mellom den selvstyrte kurdiske regionen i nord og områdene som styres av den sjiadominerte regjeringen i Bagdad.

Omstridt folkeavstemning

Føderale styrker inntok Kirkuk og oljefeltene rundt byen i oktober 2017 etter at de regionale kurdiske myndighetene arrangerte en omstridt folkeavstemning om kurdisk uavhengighet. Det var da KDP flyttet ut av bygget sitt i byen.

Regjeringserklæringen til statsminister Sudani inneholder en klausul om at KDP skulle få komme tilbake til provinsen.

Men det har ikke falt i god jord hos andre grupperinger, og i forrige uke blokkerte lokale arabere hovedveien mellom Kirkuk og Arbil i Kurdistan i protest mot gjenåpningen av KDP-kontoret.

Lørdag samlet kurdiske demonstranter seg for å kreve at veien gjenåpnes, noe som førte til sammenstøt med sikkerhetsstyrkene.

Etter sammenstøtene er åpningen av KDP-kontoret utsatt etter ordre fra Sudani, og situasjonen synes å ha roet seg.

