Store ressurser brukes for å slukke skogbranner i Hellas

Mer enn 600 brannmenn får hjelp av brannfly og helikopter i kampen mot tre større skogbranner som herjer flere steder i landet.

Skogbrannen i Evros og Alexandroupolis, nordøst i landet, har ifølge nyhetsbyrået AP brent i ni dager. Den er en av de største skogbrannene som har rammet et EU-land noen gang. Brannen har svidd av et område på 770 kvadratkilometer og hadde på ett tidspunkt 120 hotspoter, ifølge kilder i EU.

Også den vestlige delen av Hellas er rammet av en skogbrann som har brent i dagevis. 260 brannmenn, ett fly og tre helikoptre jobber for å få bukt med flammene. I tillegg til å ha svidd av hjem, har den også herjet i deler av nasjonalparken på Parnitha-fjellet i nærheten av Aten.

En tredje skogbrann brøt ut lørdag på øya Andros i øygruppen Kykladene, sørøst i landet. Brannen pågår fremdeles søndag, og 73 brannkonstabler, to brannfly og to helikoptre jobber med å få slukket den. Et lynnedslag skal være årsaken.

Med varme og tørre somre er Hellas særlig utsatt for skogbrann. EU-myndigheter har pekt på klimaendringer som en viktig runn til at skogbranner blir stadig vanligere.

