Anbefaling om alkoholfri skolestart skaper sterke reaksjoner i Danmark

Denne uka var sommerferien over for hundrevis av danske elever på videregående skole eller yrkesskole. Men i år som i fjor skaper et råd om alkoholfri skolestart fra det danske helsedirektoratet, Sundhedsstyrelsen, sterke reaksjoner, skriver Danmarks radio.

I år har de, sammen med foreningen Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier sendt ut et brev med anbefalinger for en alkoholfri skolestart fram til september. Brevet ble sendt ut før ferien.

Anbefalingen er lite populær blant skoleelevene Danmarks Radio har snakket med.

Drikker uansett

– Folk kommer til å drikke likevel med klassen og vennene sine. Jeg kan ikke forstå hvordan en lengre periode uten skolefester skal endre dette. Om noe kommer det til å gjøre fellesskapet litt dårligere, sier Sebastian Bilgaard, som går i tredje trinn på Espergærde Gymnasium til kanalen.

Andre elever omtaler det som bare helt utrolig kjedelig. I fjor kalte lederen for organisasjonen Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Madeleine Steenberg Williams forslaget for urealistisk, og mente at festene vil bli flyttet til utrygge arenaer uten ansvarlige voksenpersoner til stedet.

Hun sa til danske TV 2 i fjor at skolene heller burde gå i dialog med elevene. Hun foreslo aktiviteter der alkohol var et valg, men ikke i fokus, og alkoholfrie alternativer og en alkoholprosentgrense på maks fem. Ifølge Williams var det på dette tidspunktet som regel ikke alkoholfrie alternativer på de fleste skolefestene.

16-åringer får kjøpe

I Danmark er aldersgrensene for å kjøpe alkohol lavere enn i resten av Skandinavia, og de fleste europeiske land. Som 16-åring kan man kjøpe alkohol på 16,5 prosent, og som 18-åring kan man kjøpe alkohol over 16,5 prosent.

Dette er rådene myndighetene i år kommer med:

Alkoholfri studiestart. Det innebærer at fester og arrangementer i regi av skolen fram til september skal være alkoholfrie for alle elever. Mange danske skoler har for eksempel tradisjon med fredagsbar på skolen.

Dialog med elevene om skolenes regler og alkoholpolitikk.

Alkoholfrie studieturer.

Personalet som rollemodeller. De anbefaler at skolen setter i gang samtaler om hvordan de ansatte kan bidra til å vise at man kan være en del av positive fellesskap uten alkohol.

Lederen for Danske Gymnasier Henrik Nevers uttalte til danske TV 2 før sommerferien at de har sett mye alkoholproblemer i skolen.

– De blir mye i starten av skoleutdannelsen, og vi ser problemer med for mye alkohol. De unge har en urealistisk forventning om at det skal drikkes mye både før og under festene, sa han til kanalen.

Flest fulle 15-åringer

Ifølge danske TV 2 har Danmark den høyeste andelen av 15-åringer i Europa som oppgir at de har erfaringer med å være full.

– Allerede første dag setter alkohol dagsordenen. Det er både voldsomt og tidlig, sier Henrik Nevers til kanalen.

Han mener foreldrene ikke lenger ser det som deres ansvar å sette grenser for barna når de er ferdig med grunnskolen. Før ferien sendte også det danske helsedirektoratet ut en appell med tittelen: «Vi savner foreldrene».

Der ba de foreldrene støtte opp under skolenes innsats for en sikrere festkultur blant unge, og viste til brevet som var sendt ut.

– Vi vet at foreldrenes holdning har stor betydning for barnas alkoholvaner. Derfor inneholder brevet også en appell eller oppfordring til at skolene, og foreldrene til de nye elevene, snakker sammen om hvordan de i fellesskap kan styrke skolens innsats for å etablere gode fellesskap, sier enhetssjef for forebygging og ulikhet i det danske helsedirektoratet, Niels Sandø i en pressemelding.

Vil øke til 18 år

Saken har også skapt debatt om den danske aldersgrensen for alkohol. Foreningen Alkohol & Samfund er blant dem i Danmark som mener aldersgrensen bør heves til 18 år.

– Det er helt uforståelig at vi har en aldersgrense for salg av alkohol på 16 år, sier direktør i foreningen Ida Fabricius Bruun til TV 2.

