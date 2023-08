Svarer på «Hans»-kritikk: – Heldigvis ikke så dramatisk

– Det Dagsavisen spurte meg om i går var hvordan det var å gå på husbesøk og drive valgkamp i regnet i Oslo, og der var jo situasjonen heldigvis ikke så dramatisk. Her i byen har vi så langt kommet unna med veldig håndterbare mengder nedbør, skriver Høyre-leder Erna Solberg i en e-post til Dagsavisen.

Tirsdag banket hun på dører i Groruddalen i Oslo, sammen med Høyres byrådsleder- og ordførerkandidat for å sanke stemmer før lokalvalget om en drøy måned.

– Det var situasjonen i Oslo jeg sammenlignet med Bergen. Det er fra kommunene nord for Oslo vi leser historiene om alle de som har berget seg selv og sine de siste døgn, understreker hun.

– Ikke ekstremt

Samme dag hadde byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) oppfordret folk som kunne om å ta hjemmekontor på grunn av ekstremværet «Hans».

– Det er ingenting med «Hans» i Oslo som har vært ekstremt i det hele tatt. Det er som en vanlig september i Bergen, sa Solberg til Dagsavisen.

Da hun ble konfrontert med at sittende byrådsleder hadde anbefalt hjemmekontor, svarte hun:

– Vi bergensere kunne ikke jobbet vi, hvis vi ikke skulle jobbe på sånne dager.

Solberg skrev også tirsdag ettermiddag et lengre innlegg om hvor alvorlig konsekvensene av «Hans» var for deler av landet. (Beate Oma Dahle/NTB)

Raymond Johansen (Ap) skrev på sin facebookside onsdag at han mente Solberg bagatelliserte situasjonen i hovedstaden, og trakk fram eksempler av dem som var blitt rammet i byen. Byrådslederen presiserte samtidig:

– Det verste været rammet ikke Oslo, heldigvis. Men det sto om tilfeldigheter, blant annet vindretning. For mange osloborgere er det en fattig trøst. Mange har fått skader på verdier og eiendom, flere har ikke kunnet komme seg rundt i, eller ut av byen som planlagt, skrev han.

Johansen advarte også mot at Norge og Oslo i årene framover vil få mer ekstremvær som følge av klimaendringene.

– Jeg tror ikke det er rett av en partileder og tidligere statsminister som Erna Solberg å svare på det med et skuldertrekk, skriver Johansen.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen mener det er flere etterdønningene av «Hans» som fortsatt vil merkes i Oslo. Han peker blant annet på at det er mye vann i marka som skal ut i fjorden. (Aslak Borgersrud)

Også stortingspolitiker Kari Elisabeth Kaski (SV) kritiserte Solbergs uttalelser fra sin facebookside:

– Hva er greia med å tøffe seg sånn om været? Ekstremværet Hans får helt åpenbart katastrofale konsekvenser. Det er ikke verst i Oslo, men rett utenfor er det enorme skader, skrev hun.

Tar ikke klimakrisen på alvor

MDG-nestleder Ingrid Liland sier til Dagsavisen at hun er bekymret for Solbergs oppfattelse av klimakrisen.

– Det kan godt være Erna var et sted det ikke regna så fælt. Jeg er mer bekymra for at Erna og Høyre ikke tar konsekvensen av klimaendringene og leverer en ordentlig klimapolitikk, enn at de driver valgkamp i Oslo, sier hun.

Ingrid Liland, nestleder i MDG, er ikke imponert over Solbergs uttalelser. (Geir Olsen/NTB)

Høyre-lederen får også kritikk fra Senterpartiet.

– Jeg lar meg provosere av at Erna Solberg tar så lett på det vi opplever som en nasjonal krise. Nasjonale ferdselsårer er stengt. Mange mennesker er evakuert, og vi opplever at det er hell og lykke og hardt arbeid som gjør at ikke menneskeliv har gått tapt, sier stortingspolitiker Marit Knutsdatter Strand (Sp) til Dagsavisen.

Mener Solberg friskmelder «Hans»

– Dette er veldig alvorlig. Dette kan ikke verken Erna eller andre ta lett på eller sammenligne med en vanlig høstdag, legger Strand til.

Hun reagerer på at Solberg trosset byrådslederens anbefaling om å holde seg hjemme.

– Man må sette seg inn i hvor dramatisk dette er i deler av Norge, sier Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Oppland Senterparti (Sp). (Stian Lysberg Solum/NTB)

– Jeg oppfatter også at hun tar for lett på at noen folk er i fare. Så skjønner jeg at osloborgere flest i dag ikke kjenner dette på kroppen, men jeg håper det er litt respekt i Oslo for at deler av innlandet er nedstengt og barn blir evakuert.

Strand mener Solberg uttale seg om situasjonen for prematurt.

– Det er altfor tidlig for Erna Solberg å friskmelde områder i Oslo eller landet for øvrig.

Forbereder seg på mer

Den kritikken kjenner Erna Solberg seg ikke igjen i.

– Som jeg skrev langt om på min facebookside i går, er det vi ser i deler av Sør-Norge nå et uvanlig og ekstremt vær som er både vått, vilt og livsfarlig. Mange opplever usikkerhet, nabolag må evakueres og folk får hjemmene sine rasert og ødelagt. Noen tettsteder er fullstendig isolert, og det kommer stadig meldinger om nye lokalsamfunn som rammes, skriver hun til Dagsavisen.

I likhet med de andre politikerne, understreker Solberg at det vil bli mer ekstremvær framover.

– Fremover må vi forberede oss på mer ekstremvær. Klimaendringene gjør at hele verden vil oppleve mer tørke, utholdelig varme, mer oversvømmelse og flom. Vi har en stor jobb foran oss med å kutte klimagassutslipp, tilpasse oss endringene som skjer, og med å sikre at beredskapen vår er god nok til å håndtere krisene, skriver hun.

