Sørkoreansk politiker vil gi skuffede speidere K-pop som plaster på såret

Forslaget kommer fra Sung Il-Jong, som sitter i den sørkoreanske nasjonalforsamlingen.

– Vi må fylle opp det tomme programmet for disse verdifulle gjestene med kraften i koreansk kultur, skriver Sung i et Facebook-innlegg. Han henviser til titusenvis av speidere som nå venter på å få reise hjem fra speiderleiren som er avlyst etter ekstremvarme og tyfonvarsel.

Et problem er imidlertid at superstjernene i BTS ikke er aktive om dagen. To av medlemmene, Jin og J-Hope, er for tiden opptatt med å avtjene verneplikt. Et tredje medlem, Suga, er også i ferd med å ta fatt på sin plikttjeneste.

Den koreanske parlamentarikeren mener at det sørkoreanske forsvaret må gi dem permisjon, slik at BTS kan ha en kort gjenforening for å underholde de strandede speiderne etter jamboree-fadesen.

– Alle nødvendige tiltak bør iverksettes for å få i stand en konsert på fredag for speiderne, mener han. Han mener dette vil heve Sør-Koreas nasjonale prestisje.

– Speiderleiren har svekket vårt lands rykte på grunn av manglende forberedelser og dårlig ledelse, mener Sung, som sitter i forsvarskomiteen i nasjonalforsamlingen.

Avviklingen av speiderleiren har fått krass kritikk i sørkoreanske medier.

