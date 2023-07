Islamsk organisasjon fordømmer Sverige og Danmark

Generalsekretær Hissein Brahim Taha ber landenes regjeringer om å hindre skjending av Koranen og uttrykker skuffelse over at det så langt «ikke er gjort noe for å hindre dette».

Organisasjonen har sitt hovedkvarter i Riyad og har 57 land som medlemmer. Det går fram av en uttalelse mandag fra et møte de 57 muslimske landene i OIC har holdt om koran-aksjonene i de skandinaviske landene.

– Det er beklagelig at de berørte myndigheter, som påberoper seg ytringsfrihet, fortsatt gir tillatelse til å gjenta disse handlingene som bryter med folkeretten. Dette fører til manglende respekt for religioner i andre land, sa Taha i sitt innlegg.

Han har også tidligere reagert kraftig på det han oppfatter som brudd på folkeretten.

Om lag samtidig med at Taha holdt sitt åpningsinnlegg, tente to menn på et eksemplar av Koranen i Stockholm. En av dem var den irakiske flyktningen Salwan Momika, bosatt i Sverige. Han tente også på Koranen i slutten av juni og tråkket på den hellige boken utenfor den irakiske ambassaden i Stockholm tidligere i juli.

I Danmark la den ytterliggående høyregruppen Danske patrioter ut en video i forrige uke der en mann skjender og brenner det som synes å være en utgave av Koranen og deretter tramper på det irakiske flagget.

[ Demonstranter brente koran utenfor Iraks ambassade i København ]