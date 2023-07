Demonstranter brente koran utenfor Iraks ambassade i København

Arrangøren trampet på Koranen og tente på den ved siden av et irakisk flagg på bakken utenfor ambassaden.

Gruppen, som kaller seg Danske Patrioter, holdt også en lignende demonstrasjon forrige uke og strømmet hendelsene på Facebook.

Midtøsten-ekspert ved UiO, Jacob Høigilt, sier til Dagsavisen at det er umulig å si hvilke reaksjoner dette vil få rundt om i den muslimske verdenen

– Det vi ser er at konfliktentreprenører som driver polarisering på begge sider av kulturskillet, sier han.

– Det jeg synes er trist er at man ved en reell uenighet om ytringsfrihet, ikke snakker sammen, men heller tyr til provokasjoner, som de når gjør med koranbrenningen. Det er ikke noe som tyder på at slike handlinger løser problemene, sier han.

Irak fordømte handlingen. Myndighetene i EU-land bør raskt revurdere «den såkalte ytringsfriheten og retten til å demonstrere», skriver utenriksdepartementet i Bagdad i en uttalelse sitert av nyhetsbyrået INA.

Også fredag var det brenning av Koranen utenfor den irakiske ambassade i København. Noe som skapte sterke reaksjoner

– Utenriksdepartementet fordømmer på det kraftigste hendelsen der den hellige Koranen og Iraks flagg ble skjendet utenfor den irakiske ambassaden i Danmark, heter det i en uttalelse.

Politiet i København bekrefter at to personer fredag ettermiddag «brente en bok» utenfor den irakiske ambassaden, men opplyser ikke om det var snakk om Koranen. De bekrefter heller ikke at det irakiske flagget ble skjendet.

Koranbrenning utført av demonstranter i Sverige og Danmark har skapt sterke reaksjoner i den muslimske verden.

Lørdag forsøkte flere hundre demonstranter å storme ambassadeområdet i Bagdad i protest mot koranbrenningen i København. To dager før det raserte demonstrantene Sveriges ambassade i den irakiske hovedstaden.

Svenskene rettet hard kritikk mot Irak etter stormingen, og irakiske myndigheter svarte med å bryte de diplomatiske forbindelsene med Sverige.