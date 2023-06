Moscow Times: Russisk general pågrepet – kobles til Wagner-opprøret

Den angivelige pågripelsen, som ikke er bekreftet fra offisielt hold, knyttes til helgas Wagner-opprør i Russland.

En kilde forteller til avisa at Surovikin tok parti med Wagner-gruppas leder Jevgenij Prigozjin under opprøret. En russisk militærblogger har skrevet at Surovikin ble pågrepet allerede 25. juni, dagen etter opprøret.

New York Times skrev tidligere i uka at Surovikin både hadde kjennskap til opprørsplanene, og at han kan ha hjulpet Prigozjin med planleggingen. Dette fikk avisa opplyst fra amerikanske etterretningskilder. Russiske myndigheter avviste tidligere onsdag at Surovikin kjente til kupplanene.

Opprøret ble til slutt avblåst, og Wagner-leder Jevgenij Prigozjin dro til Belarus. Surovikin styrket det russiske militæret etter invasjonen av Ukraina, men ble avløst som forsvarssjef etter bare tre måneder i stillingen.

