Knusende rapport: Boris Johnson villedet parlamentet om partygate

Rapporten ble lagt fram torsdag formiddag, nesten en uke etter at Johnson trakk seg som parlamentsmedlem. Det gjorde han etter å ha fått beskjed fra parlamentskomiteen som gransket ham om hva han hadde i vente.

Komiteen har sett på om Johnson løy til parlamentsmedlemmene om den såkalte partygate-saken, som omhandlet festing blant politikere, blant annet i statsministerboligen, mens Storbritannia var under strenge koronarestriksjoner. Johnson har beklaget festingen og har tidligere også blitt bøtelagt for sin deltakelse.

Forakt

I tillegg til å ha villedet parlamentet ved flere anledninger om saken, har Johnson også vist ytterligere forakt i oppførselen sin i forrige uke ved å komme med kraftige anklager mot komiteen, og med det undergrave den demokratiske prosessen, heter det i rapporten.

– Vi har konkludert med at Johnson har begått en alvorlig ringeakt ved å bevisst villede parlamentet. Det er desto mer alvorlig da handlingen ble begått av statsministeren. Det er ingen presedens for at en statsminister har blitt ansett for å bevisst ha villedet parlamentet, skriver komiteen.

– Han villedet parlamentet i en sak med stor betydning både for parlamentsmedlemmene og for offentligheten, og han gjorde det gjentatte ganger.

– Tøv

Funnene i rapporten ville ha ført til en anbefaling til parlamentsmedlemmene om å suspendere Johnson i 90 dager – men det er ikke lenger aktuelt da Johnson trakk seg som parlamentariker forrige fredag.

I en kommentar til rapporten sier Johnson torsdag at funnene er tøv og løgn, og han anklager igjen komitémedlemmene for å ha en vendetta mot ham.

Han har tidligere også kalt granskingen for en heksejakt, og han har anklaget komiteen for forutinntatthet.

