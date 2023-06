Erdogan ber Sverige dempe forventningene om Nato-medlemskap

– Tyrkia kan ikke stille seg positive til Sveriges Nato-søknad så lenge terrorister får protestere i Stockholm, sier president Recep Tayyip Erdogan.

– Ikke forvent at vi endrer syn i Vilnius, la han til, med henvisning til Nato-toppmøtet i Litauens hovedstad 11. og 12. juli.

– Sverige har forventninger. Det betyr ikke at vil etterkomme dem. For at vi skal gjøre det, må først og fremst Sverige gjøre sin del, sa han.

Onsdag var det klart for et nytt møte mellom Sverige, Tyrkia og Nato i Ankara. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg var representert ved sin stabssjef Stian Jenssen og ga uttrykk for forsiktig optimisme etter møtet.

– Han (Jenssen) fortalte at det rådet en konstruktiv tone under møtet, at det er gjort visse framskritt og at vi kommer til å fortsette å jobbe for svensk ratifisering så raskt som mulig, sa Stoltenberg.

Om Tyrkia og Ungarn vil gi grønt lys til svensk Nato-medlemskap før toppmøtet i Vilnius, tør Stoltenberg likevel ikke si.

– Sist jeg møtte president Erdogan i Istanbul så gjorde jeg det klart at Sverige har levert, de har endret grunnloven, de har styrket antiterrorlovene og de har opphevet forbudet mot våpeneksport til Tyrkia, sier Stoltenberg.

Stoltenberg berømmet også den svenske regjeringens beslutning denne uka om å utvise en mann med tilknytning til den kurdiske PKK-geriljaen.

– Dette er bra for kampen mot terrorisme, det er også bra for Sveriges kamp mot organisert kriminalitet i Sverige, sier han.

