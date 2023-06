To dobbeltdrapssiktede varetektsfengslet i Stockholm

Fire personer ble lørdag skutt ved tunnelbanen i Farsta. En 15 år gammel gutt og en 43 år gammel mann døde av skadene de ble påført. Det skal ha blitt avfyrt 21 skudd fra et automatvåpen.

De siktede ble pågrepet etter en biljakt på E4, og det ble funnet et våpen i bilen. Begge nekter for å ha gjort noe galt. I tillegg til de to drapene, er de siktet for to drapsforsøk, brudd på våpenloven og trusler mot en eller flere politimenn i forbindelse med pågripelsen.

Begge mennene, som er i 20-årene, er kjent av politiet fra før. Det er ikke kjent hva slags tilknytning de eventuelt har til ofrene. Politiet har tidligere beskrevet motivet som uklart.

