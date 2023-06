Frykter katastrofe verre enn Tsjernobyl

Russiske militære ingeniører har plassert eksplosiver på en kjemisk fabrikk i Armjansk på Krym-halvøya, hevder den ukrainske militæranalytikeren Roman Svitan, ifølge Kyiv Post. Disse kan bli detonert dersom ukrainske styrker kommer for nær, sier Svitan. Det er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Fabrikken har lenge produsert titanoksid, og ligger helt nord på den russisk-annekterte Krym-halvøya, der Krym er koblet til fastlandet i Ukraina. Det er en naturlig inngangsport til Krym fra nord. Russiske styrker har nå okkupert et større område også et godt stykke nord for dette, men det kan forandre seg dersom ukrainske styrker vinner terreng.

Tsjernobyl-påstand

Oleksandr Prokudin, ukrainsk leder for den militære administrasjonen i Kherson, advarte nylig på det sosiale mediet Telegram om at dersom eksplosiver blir detonert på fabrikken kan det utløse utslipp av giftige stoffer og kan forårsake en hendelse «verre enn Tsjernobyl», skriver nyhetsmagasinet Newsweek.

I 1986 eksploderte en tre år gammel reaktor ved kjernekraftverket Tsjernobyl nord for Ukrainas hovedstad Kyiv, like ved grensen til Belarus. Enorme mengder radioaktive partikler ble ført med vinden nordover i det som regnes som tidenes verste atomulykke.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har anslått at strålingen fra Tsjernobyl til sammen vil koste 9.000 mennesker livet, mens miljøorganisasjonen Greenpeace mener ti ganger så mange vil dø som følge av strålingen, ifølge NTB.

Advarer om Zaporizjzja

Også rundt atomkraftverket i Zaporizjzja er det bekymring for hva som kan skje. Atomkraftverket, som er Europas største, har vært okkupert av russiske styrker siden mars i fjor. Sky News har over en periode på noen uker snakket med to arbeidere ved atomkraftverket, uavhengig av hverandre. Intervjuene ble foretatt på betingelse av anonymitet og med stor personlig risiko for dem.

En av dem advarer om konsekvensene om noe skulle skje der.

– Nivået av radioaktiv forurensning, og området som vil bli forgiftet, vil være tusenvis av kvadratkilometer på land og vann … Det vil bli mye verre enn Fukushima og verre enn Tsjernobyl, sa den ene til Sky News i en sak som ble publisert tidligere i juni.

Mens enkelte eksperter sier dette scenarioet er usannsynlig, har andre advart om stor risiko. Det har vært større militær aktivitet i området i det siste.

[ Boris Johnson går av brått: – Bitter ]

Følger nøye med

Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA) vurderer situasjonen ved Zaporizjzja-anlegget som alvorlig.

– Den ukrainske generalstaben og Energoatom har siste uke kommet med flere meldinger om at russiske styrker planlegger en falskt flagg-operasjon på Zaporizjzja kjernekraftverk som vil føre til radioaktivt utslipp, skrev DSA i en pressemelding i begynnelsen av juni.

– Det høres daglig lyd fra artilleri, det er tidvis problemer med strømforsyning og begrensede muligheter for vedlikehold og reparasjoner. Vedvarende personell- og vedlikeholdsutfordringer fortsetter å påvirke sikkerheten ved anlegget.

– DSA overvåker situasjonen nøye og opprettholder god kontakt med ukrainske atomsikkerhetsmyndigheter og IAEA, skrev DSA.

Les mer om krigen i Ukraina her

Ødeleggelsen av Kakhovka-demningen 6. juni har skapt nye bekymringer.

Men det er ingen umiddelbar risiko for uønskede hendelser ved Zaporizjzja kjernekraftverk på nåværende tidspunkt, selv om anlegget får sitt kjølevann fra Kakhovka-reservoaret, skriver DSA i en oppdatering 9. juni.

– Zaporizjzja kjernekraftverk fyller nå opp vannreservene, inkludert den store kjøledammen ved siden av anlegget, samt de mindre sprinklerkjøledammene og tilhørende kanaler. Disse vannkildene vil være tilstrekkelige til å gi anlegget nok kjølevann for å avkjøle reaktorene og brukt brensel i minst en måned, skriver DSA.

[ Russere tror det kommer en ny mobilisering snart ]

[ Rekordmange russere tror nå krigen vil vare lenge ]