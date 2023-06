Lula lanserer plan for å redde Amazonas

Etter at Lula da Silva vant presidentvalget i Brasil i fjor, lovet han å stanse all avskoging i den brasilianske delen av Amazonas-regnskogen.

Mandag la han fram en plan for hvordan målet skal nås. Den omfatter flere enn ti departementer, styrket etterretning og satellittovervåking og satsing på miljøvennlig næringsvirksomhet i Amazonas.

Pengestrømmer skal sjekkes for å avsløre ulovlig hogst og kvegdrift. Nye økonomiske insentiver skal legge til rette for skogbevaring.

Samtidig skal det satses på økoturisme og andre «grønne» næringer, som et alternativ til hogst og jordbruk som fører til tap av skog.

Avskoging av regnskog fører både til tap av arter og store utslipp av klimagasser. Dette er bakgrunnen for at Norge gjennom en årrekke har støttet skogbevaring i Brasil med store pengebeløp. Støtten ble stanset da Jair Bolsonaro var Brasils president, og deretter gjenopptatt da Lula for andre gang ble landets leder.

