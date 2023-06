Nesten 80 jenter skal være forgiftet på skoler i Afghanistan

Det har gått bra med alle elevene, sier Mohammad Rahmani, som leder utdanningsdepartementet i Sar-e-Pul, til AP.

Rahmani sier videre at myndighetene etterforsker saken, og at de tror at noen betalte en tredjepart for å utføre angrepet. Det er uklart hvor gamle jentene er. Rahmani sier at de gikk i 1. til 6. klasse.

Det antas å være det første angrepet av denne typen siden Taliban tok makten i Afghanistan i august 2021. Siden har islamistgruppa innskrenket kvinners rettigheter kraftig i landet.

Jenter får ikke gå på skole lenger enn til sjette klasse, og kvinner er stengt ute fra de fleste jobber og offentlige steder.

Nabolandet Iran har siden i vinter blitt rammet av en rekke forgiftningsangrep, primært mot jenteskoler. Det er ikke klart hvem som kan stå bak angrepene, ei heller hvilke – om noen – kjemikalier som ble brukt.