Leipzig forbyr demonstrasjoner etter voldsomme sammenstøt

– Årsaken er det som utspilte seg lørdag, opplyser en talsperson for myndighetene i byen til nyhetsbyrået DPA.

Forbudet gjelder for store ansamlinger og demonstrasjoner i Leipzig. Demonstrasjonen som skulle vært søndag kveld, var mot politivold. Forbudet har blitt møtt med kritikk fra både innbyggere og folkevalgte. To regionale politikere for delstaten Sachsen, der Leipzig ligger, kaller forbudet «en skandale».

– Vi appellerer til ordføreren og politiledelsen om ikke å fortsette å gjøre byen Leipzig til en grunnleggende rettighetsfri sone, sier Juliane Nagel og Marco Böhme fra partiet Die Linke i en uttalelse.

Ifølge politiet ble rundt 30 personer pågrepet og 50 politifolk skadd under opptøyene sør i Leipzig lørdag.

Venstreradikale aktivister hadde i sosiale medier oppfordret folk til å protestere mot myndighetene. Uroen brøt ut etter at studenten Lina F. fra Leipzig ble dømt til fengsel av en domstol i delstatshovedstaden Dresden.

Lina F. og tre andre militante venstreradikalere ble kjent skyldig i voldelige angrep på nynazister og påståtte tilhengere av ytre høyre mellom 2018 og 2020.

[ Gjorde oppsiktsvekkende funn i Titanic ]