Forsvarsminister: – USA-konfrontasjon vil være en utålelig katastrofe

I sin tale under forsvarsmøtet Shangri-La Dialogue i Singapore søndag sa forsvarsminister Li Shangfu at all utenlandsk inngripen mot Taiwan «vil ende mislykket», samt at spørsmålet om Taiwan er opp til Kina å avgjøre.

I innlegget om regional og global sikkerhet trakk han også fram at Kina søker dialog framfor konfrontasjon. Han sa også at Kina er åpen for å kommunisere med USAs militærstyrker.

I et innlegg på Singapore-møtet tidligere i helgen mente USAs forsvarsminister Lloyd Austin at Kina var uvillig til å ha mer dialog for å hindre konflikt.

– Verden er stor nok

I sin første internasjonale opptreden av betydning som Kinas forsvarsminister siden utnevnelsen i mars vektla Li at «verden er stor nok til at Kina og USA kan vokse». Han vedgikk at Kina og USA er ulike på mange måter.

– Men dette bør ikke hindre partene fra å finne enighet og felles interesser for å knytte bilaterale bånd og øke samarbeidet, sa Li, som stilte i full militæruniform.

– En kan ikke nekte for at en alvorlig konflikt eller en konfrontasjon mellom Kina og USA vil være en utålelig katastrofe for verden, la han til.

Tilslørte stikk mot USA

I sin tale lørdag gikk USAs forsvarsminister Lloyd Austin kraftig ut mot Kina. Han kinesiske kollega var noe mer dempet i talen, men kom med tilslørte stikk mot USA, med anklager om at «noen land» intensiverer våpenkappløpet og med vilje blander seg i andre lands interne anliggender.

– En kald krig-holdning er nå fornyet, noe som øker sikkerhetsrisikoen betydelig, sa forsvarsminister Li.

– Gjensidig respekt må seire over trakassering og overherredømme, la han til.

Den kinesiske forsvarsministeren advarte også mot «Nato-lignende allianser» i det asiatiske stillehavsområdet.

