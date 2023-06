Kina provosert etter USA-kritikk for ikke å ville ha dialog

Austin talte lørdag på forsvarsmøtet Shangri-La Dialogue i Singapore, som arrangeres av den britiske tankesmia International Institute for Strategic Studies (IISS).

Forholdet mellom USA og Kina er på sitt dårligste på flere tiår, blant annet på grunn av uenighet om Taiwan. Austin mener dialog er nøkkelen til å unngå konflikt.

– Jeg er dypt bekymret for at Kina har vært uvillig til å engasjere seg mer for bedre mekanismer for krisehåndtering mellom våre to lands militærstyrker, sier han.

– Jo mer vi snakker, jo mer kan vi unngå misforståelse og feilbedømminger som kan lede til kriser eller konflikter, fortsetter han.

Den kinesiske generalen Jing Jianfeng tar sterkt avstand fra Austins uttalelse om at Kina ikke er villig til å delta i militær krisehåndtering.

Han gjentar også at det er Kina som har suverenitet over øyer i Sør-Kinahavet og farvannet rundt.

[ Kina tar avstand fra Stoltenbergs trusselstempling ]

Tok hverandre i hendene

Kinas forsvarsminister Li Shangfu avslo denne uka en invitasjon til et møte med sin amerikanske kollega i Singapore. De to tok imidlertid hverandre i hånden, men hadde ingen vesentlig samtale, ifølge en uttalelse fra de amerikanske forsvarsdepartementet. Li holder sin egen tale på toppmøtet søndag.

En sentral uenighet mellom Kina og USA er framtida til Taiwan, et selvstyrt territorium som myndighetene i Beijing regner som en del av Kina.

Kinesiske myndigheter har truet med å invadere Taiwan hvis øya formelt erklærer uavhengighet. Samtidig er de svært skeptiske til at USA forsyner øya med våpen, og at en rekke framtredende amerikanske politikere har besøkt øya selv om USA formelt ikke anerkjenner den som et eget land.

[ Stoltenberg advarer mot Kina: – Samarbeider tettere og tettere med Russland ]

Viste til Russland og Ukraina

Austin viste til at Russlands invasjon av Ukraina viser «hvor farlig verden blir om store land bare kan invadere slike fredelige naboer uten å straffes».

Han bedyrer at USA er grunnleggende opptatt av å bevare Taiwans status slik den er nå. Kina har også bedyret at landet ønsker å bevare Taiwans nåværende status.

– Konflikt er verken overhengende eller uunngåelig. Avskrekkelsen er sterk i dag, og det er vår jobb å holde det slik, sier forsvarsminister Austin.

[ Nå står vi foran en ny D-dag ]