Rekord i Japan – disse landene får færrest og flest barn

Japans fødselsrate nådde et rekordlavt nivå i 2022, viser tall som ble publisert denne uka fra Japans helsedepartement. Raten har falt sju år på rad nå. Fødselsraten var i 2022 på 1,26. Tallet er så vidt litt lavere enn det forrige rekordåret, 2005.

Tallet viser til hvor mange barn i gjennomsnitt hver kvinne vil føde i løpet av livet. Fødselsraten som trengs for å opprettholde befolkningen er 2,07, skriver NTB/Reuters.

Vil snu trenden

Statsminister Fumio Kishida har gått inn for å sette i gang større tiltak enn noensinne for å motvirke den synkende fødselsraten. Før 2030 skal trenden være snudd, er regjeringens mål, skriver Japan Times.

Torsdag kunngjorde regjeringen at den vil bruke 275 milliarder kroner på tiltak som barnehager de neste tre årene. Den vil også fjerne inntektsgrensen for å motta subsidier for barnehage og barnepass, og øke stipend for høyere utdanning.

Japans befolkning har begynt å bli svært gammel i gjennomsnitt, og bekymringen er at det blir altfor få unge til å ta vare på de eldre og til å være i arbeidsfør alder. I 2021 var nesten 30 prosent av landets befolkning over 65 år, ifølge Statista.

Her er ratene lavest

Flere asiatiske land ligger øverst på listen over landene i verden med lavest fødselsrater. En del land sør og øst i Europa ligger også lavt. Det er ulikt hvor oppdaterte tall hvert land opererer med, og derfor ikke alltid lett å sammenligne. Ifølge en oversikt på Statista for 2021 er dette landene med lavest fødselsrater (NB: Tallene er estimater):

1. Taiwan (1, 07)

2. Sør-Korea (1, 09)

3. Singapore (1,15)

4. Macau (1,21)

5. Hongkong (1,22)

6. Puerto Rico (1,23)

7. Montserrat (1,31)

8. De britiske jomfruøyer (1,34)

9. Bosnia-Hercegovina (1,35)

10. Romania (1,38)

11. Japan (1, 38)

12. Hellas (1, 39)

13. Polen (1,39)

14. Portugal (1, 42)

15. Kroatia (1,44)

Her er ratene høyest

I motsatt ende finner man disse landene, ifølge oversikten fra Statista:

1. Niger (6,91)

2. Angola (5,9)

3. DR Kongo (5,7)

4. Mali (5,63)

5. Tsjad (5,57)

6. Benin (5,47)

7. Uganda (5,45)

8. Sør-Sudan (5,43)

9. Somalia (5,41)

10. Burundi (5,1)

11. Mosambik (4,89)

12. Guinea (4,89)

13. Liberia (4,84)

14. Afghanistan (4,72)

15. Guinea-Bissau (4,72)

De høyeste fødselsratene finner man i Afrika, men fødselstallene synker der, og befolkningsveksten går nå langt saktere enn tidligere antatt. Bildet er fra Mali. (MICHELE CATTANI/AFP)

Samtlige bortsett fra Afghanistan ligger i Afrika. Men fødselstallene synker i Afrika, og befolkningsveksten går nå langt saktere enn tidligere antatt. Fødselstallene i Afrika faller langt mer enn noen har forutsett, meldte NTB denne uka.

FNs befolkningsfond UNFPA nedjusterte i fjor kraftig sin prognose for befolkningsvekst i Afrika sør for Sahara.

Familieplanlegging og økende bruk av prevensjonsmidler er en åpenbar forklaring på de synkende fødselstallene, det samme er økt trygghet som følge av økonomisk vekst, skriver NTB.

