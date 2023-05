Parlamentsbygningen i London kan kollapse

Mange kjenner til oppussingen av Elizabeth Tower. Verdens mest berømte klokke, Big Ben, ringte ikke for londonboerne i fire år fra 2018 til 2022 på grunn av sårt tiltrengt restaurasjonsarbeid. Nå kan det være desto mer arbeid som trengs.

Parlamentsbygningen – eller Palace of Westminster, som det egentlig heter – er et arkitektonisk mesterstykke. Bygningene står på Unescos verdensarvliste, og over en million turister besøker dem hvert år.

Samtidig er det et smuldrende, lekkende, asbestfylt bygg som er i «reell og økende fare for å kollapse,» heter det i en rapport fra Underhusets kontrollkomité.

I tillegg til lekkasjer og mur- og takstein som faller, er det stor brannfare. Komiteen sier det er en «reell og økende fare for at en katastrofal begivenhet fører til fullstendig ødeleggelse.»

Lapper på problemer

Det er den foreløpig mest presserende advarselen om bygningens elendige tilstand, advarsler som har kommet over mange år.

Komiteen skriver at oppussing har gått langsomt, og i hovedsak har dreid seg om å lappe på problemer i 1800-tallsbygget, noe som koster britiske skattebetalere drøyt 2 millioner pund – 27 millioner norske kroner – i uka.

Komiteen raser mot mange år med utsettelser og prokrastinering over bygningskompleksets fremtid. Etter årevis med usikkerhet valgte parlamentarikerne i 2018 å vedta at de skulle flytte ut i løpet av få år for å tillate storstilt oppussingsarbeid.

Mange parlamentarikere har imidlertid fått kalde føtter, de vil ikke forlate det ærverdige gamle palasset. I fjor ble komiteen som skulle lede oppussingsprosjektet nedlagt.

Brannvakter døgnet rundt

Imens fortsetter forfallet. Taket lekker, de over 100 år gamle damprørene sprekker, og biter med stein faller fra tid til annen. Mekanikk og det elektriske anlegget ble sist oppgradert på 1940-tallet.

---

Storbritannias parlamentsbygning

Heter egentlig Palace of Westminster, kalles oftest Houses of Parliament i dagligtale.

Huser både Overhuset og Underhuset i det britiske parlamentet – samt klokketårnet Elizabeth Tower med den verdensberømte klokka Big Ben.

Ble først oppført på 1000-tallet, brukt som parlamentsbygning siden 1547.

Dagens utgave ble oppført fra 1835 av etter en katastrofal brann i 1834.

---

Kontrollkomiteen anslår at det er så mye asbest igjen at om lag 300 personer vil måtte bruke to og et halvt år på å fjerne det. I tillegg er det konstant brannfare. Brannalarmen har gått 44 ganger siden 2016, og det er brannvakter i bygningen døgnet rundt.

Likevel er det altså mange parlamentarikere som ikke vil gå med på en mer ambisiøs oppussing og restaurering. Noen er bekymret for kostnaden på mange milliarder pund mens vanlige folk sliter med å få endene til å møtes.

Noen tradisjonalister er også skeptiske til å flytte ut av det historiske bygget, med subsidierte restauranter og terrasser med fantastisk utsikt over Themsen.

Blir dyrere jo lenger man venter

Komiteen og leder Meg Hillier peker imidlertid på at selv om det blir dyrt å pusse opp bygningen, blir det enda dyrere jo lenger man venter. «Vi får ikke mer verdi for pengene av å vente,» heter det.

– Det er en reell fare for at hele bygningen blir ødelagt av en katastrofal hendelse før arbeidet er ferdig, eller kanskje attpåtil før arbeidet har begynt, sier Hillier.

Komiteen krever at politikere og parlamentets administrasjon kommer med et klart anslag av kostnader og tidsramme for den massive oppussingsjobben «før det blir for sent.»

Erstattet selv nedbrent bygning

Administrasjonen har svart med at de er i gang med arbeid over hele bygningskomplekset «for å sørge for sikkerheten til dem som jobber og besøker her» og har flere titalls reparasjons- og restaurasjonsprosjekter.

De sier videre de planlegger for «den store og komplekse restaureringen av Westminster-palasset for å bevare det for framtidige generasjoner» og at både Underhuset og Overhuset ventes å stemme over veien framover senere i år.

Dagens parlamentsbygning er i seg selv resultatet av en slik katastrofal hendelse som Hillier og komiteen advarer om.

Arkitekten Charles Barry tegnet dagens bygning i nygotisk stil etter at det forrige bygget ble herjet av brann i 1834.

