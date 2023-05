Verdens selskaper med rekordhøye utbytteutbetalinger

Til sammen steg de globale utbytteutbetalingene med 12 prosent mellom januar og mars sammenlignet med samme periode i fjor, som allerede da var på et rekordhøyt nivå, viser rapporten fra kapitalforvaltningsfirmaet Janus Henderson.

Beløpet på 326,7 milliarder dollar tilsvarer omtrent 3.578 milliarder kroner.

De mener utbytteveksten er desto mer imponerende tatt i betraktning at 2022 var et vanskelig år for verdensøkonomien med høy inflasjon, stigende renter, konflikt og fortsatt koronanedstenging.

På verdensbasis ble utbytteutbetalingene økt eller holdt på samme nivå i 95 prosent av selskapene, ifølge rapporten. Janus Henderson spår at det til sammen vil bli utbetalt 1.600 milliarder dollar.

[ Verdens største krigsskip er på vei inn i Oslofjorden ]