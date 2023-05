Skole i Florida begrenser tilgangen til Amanda Gormans dikt

Skolen satte diktet på sin svarteliste etter at to mødre klagde på diktet «The Hill We Climb» som var en sensasjon da den 22 år gamle svarte dikteren leste det opp.

Under erkekonservative guvernør Ron DeSantis er Florida blitt en slagmark for motstridende oppfatninger om kulturelle og sosiale temaer i USA. Han fører en regelrett krig mot såkalte woke-meninger.

Flere titalls bøker er de siste månedene fjernet fra skolebiblioteker av skolestyrer og foreldregrupper som mener de er upassende for mindreårige.

I tilfellet med Gormans dikt ba en mor i mars om at fem verker i skolebiblioteket ble fjernet fordi de indoktrinerte barn.

Blant dem er «The Hill We Climb», som var en optimistisk appell om samling og håp i et polarisert Amerika. Den er nå fjernet fra avdelingen for førsteklassinger og plassert i en avdeling for eldre barn.

