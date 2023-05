Biden vil ikke bruke grunnloven til å unngå gjeldskrise

– Det kommer ikke til å løse det nåværende problemet som vi har akkurat nå, sa Karine Jean-Pierre, pressesekretær i Det hvite hus, tirsdag.

Juridiske eksperter mener at finansdepartementet vil kunne se gjennom fingrene med USAs vedtatte gjeldstak hvis den tar i bruk det 14. tillegget. Det vil si at USA vil kunne ta mer lån for å kunne betjene statsgjelden uten at Republikanerne har sagt ja til å heve gjeldstaket.

