En drept og to såret i skyting i Stockholm

De tre mennene i 20-årene ble funnet alvorlig såret etter skytingen, som skjedde ved en restaurant like før midnatt. De fikk førstehjelp da politiet kom fram.

Men senere natt til torsdag opplyste politiet at den ene av de tre døde av skadene. Skadeomfanget for de to andre mennene beskrives som henholdsvis lett og alvorlig. De pårørende var da blitt varslet.

Det er ikke kjent om de tre var sammen da skuddløsningen skjedde, skriver Expressen.

– Den informasjonen jeg har fått er at tre personer ble skutt, både innendørs og utendørs, sier Stockholm-politiets pressevakt Mats Eriksson.

Politiet opplyste først at fire personer ble innhentet til avhør. Senere ble en femte innhentet. De fem fikk senere status som pågrepet. Politiet etterforsker saken som drap og drapsforsøk.

En stor politiaksjon pågikk på stedet gjennom natten.

– Det var et stort antall ressurser der. Jeg har ikke engang oversikt over hvor mange det var. Det er alt vi har av kapasitet. Etter hvert får vi også teknikere til stedet, sa Eriksson ifølge Aftonbladet tidligere på natten.

Flere personer varslet politiet om skytingen klokken 23.50 onsdag.

En innbygger i området lå og så på TV i leiligheten sin da skytingen startet.

– Jeg kunne høre at det ikke var fyrverkeri, men at det hørtes ut som pistolskudd, sier vitnet til Aftonbladet, og fortsetter:

– Etterpå åpnet jeg balkongdøren. Det var et jævla liv og jeg hørte underlige skrik. Jeg ringte 112, men jeg så samtidig at politiet kom drittraskt til stedet, sier vitnet, som også opplyser at to helikoptre sirklet over området.

(©NTB)