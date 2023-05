Dømt til ti års fengsel etter å ha vært leiesoldat for Russland i Ukraina

Domstolen konkluderte med at 32-åringen befant seg i Donbass-regionen øst i Ukraina fra juni til november, og at han har gjort seg skyldig i å ha jobbet som leiesoldat. Lønnen var på drøyt 20.000 kroner i måneden, i tillegg til at han ble lovet russisk pass. Han var arbeidsledig og befant seg i Moskva da han ble rekruttert.

Mannen selv avviser at han har deltatt i kampene.

Russland har den siste tiden forsøkt å rekruttere flere leiesoldater fra tidligere Sovjet-republikker i Sentral-Asia, blant annet fra Kirgisistan.

Men samtidig har lokale medier meldt at mange leiesoldater fra Sentral-Asia er drept i kamp i Ukraina de siste månedene.

Ifølge en menneskerettsorganisasjon i Kirgisistan er det første gang en kirgisisk statsborger blir dømt for å ha vært leiesoldat i Ukraina.

Sentralasiatiske regjeringer, som tradisjonelt har vært Russlands allierte, har bedt sine borgere om ikke å delta i krigen i Ukraina.

