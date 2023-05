Khan løslatt fra varetekt, men uroen fortsetter i Pakistan

Khan ble pågrepet i forbindelse med en korrupsjonssak tirsdag og ble dagen etter varetektsfengslet i åtte dager. Torsdag slo imidlertid høyesterett fast at pågripelsen og varetektsfengslingen var lovstridig og beordret ham løslatt.

Ifølge forsvareren Babar Awan er Khan nå «en fri borger» og kan møte dem han vil. Han beskyttes imidlertid av sikkerhetsstyrker på et trygt sted og må stille i et nytt rettsmøte i en høyere domstol fredag.

Khan har også fått pålegg om å samarbeide med påtalemyndigheten og må svare på anklager om mer enn 100 ulike lovbrudd, mange av dem knyttet til korrupsjon.

Selv hevder 70-åringen å være et uskyldig offer for en politisk heksejakt satt i scene av nåværende statsminister Shahbaz Sharif, regjeringshæren i landet og USA. Dette avvises av alle tre.

Nye sammenstøt

Nyheten om at Khan slapp ut av varetekt resulterte torsdag i nye sammenstøt mellom tilhengere av den tidligere cricketstjernen og sikkerhetsstyrker.

Over hele landet har det kommet til voldsomme opptøyer og sammenstøt. Militære anlegg og offentlige bygninger er angrepet, politibiler og andre kjøretøy er stukket i brann og boligene til flere sentrale generaler er angrepet.

Minst ti demonstranter er drept og et stort antall er skadd under sammenstøtene, blant dem over 200 politifolk.

Over 2.000 Khan-tilhengere er pågrepet, flere av dem sentrale politikere i partiet hans Pakistan Tehreek-e-Insaf.

[ Pakistans høyesterett sier pågripelsen av Imran Khan er ulovlig ]

Oppfordrer til fredelige protester

Under torsdagens rettsmøte ba sjefdommer Umar Ata Bandial Khan om å fordømme voldsbruken og oppfordre sine tilhengere til å demonstrere fredelig.

Pakistansk politi kunngjorde samtidig en ny siktelse mot ham og flere andre i partiledelsen, som anklages for å ha oppildnet til opptøyer. Den anklagen faller inn under Pakistans terrorlover. Khan selv avviser anklagen.

– Jeg ber folk om å gjennomføre fredelige protester, sa Khan, som understreket at han selv ikke hadde fått med seg noe av det som har skjedd de siste par dagene.

[ Voldsomme opptøyer etter fengslingen av Pakistans tidligere statsminister ]

Overdreven maktbruk

FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk manet torsdag til ro i Pakistan.

Türk ba de pakistanske sikkerhetsstyrkene vise tilbakeholdenhet, og han ba også demonstranter om å avstå fra voldsbruk.

– Ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og lovlydighet er nøkkelen til å løse politiske konflikter. Det er ikke rom for overdreven maktbruk, tvitret Türk, som også ber pakistanske myndigheter oppheve restriksjonene som er innført for bruk av internett.

[ Nesten 1000 støttespillere av eksstatsminister Imran Khan pågrepet ]

Setter inn soldater

Statsminister Sharif har imidlertid bedt hæren om å opprettholde ro og orden i hovedstaden Islamabad, samt i Punjab, landet mest folkerike provins der opptøyene har vært mest omfattende.

Myndighetene har også stengt skoler og universiteter i Punjab og den nordvestlige Khyber Pakhtunkhwa-provinsen, der Khan nyter stor støtte.

– Vi kommer til å pågripe alle som forstyrrer lov og orden, sier sjefministeren i Punjab, Mohson Naqvi.

Mistillit

Khan var statsminister fra 2018 til 2022, da han ble avsatt etter et mistillitsforslag.

Mens Khan var statsminister ble den daværende opposisjonslederen, nåværende statsminister Shahbaz Sharif pågrepet, anklaget for omfattende korrupsjon.

Saken mot Sharif ble senere henlagt som følge av bevismangel.

[ Gatekamper i Pakistan etter at Imran Khan ble pågrepet ]