Gatekamper i Pakistan etter at Imran Khan ble pågrepet

Ifølge Geo News ble Khan pågrepet av en paramilitær styrke da han skulle møte i retten i forbindelse med en korrupsjonssak.

En video av pågripelsen viser flere titall politifolk med tungt opprørsutstyr. De omringer Khan og geleider ham inn i en svart van.

– Imran Khans bil er blitt omringet, sa Khans medarbeider Fawad Chaudry.

Like etter bekreftet partiet Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) at partilederen var pågrepet.

Sammenstøt

Både i Karachi og Lahore avfyrte politiet tåregass og vannkanoner mot demonstrantene, mens i hovedstaden Islamabad, nabobyen Rawalpindi og Peshawar blokkerte demonstrantene veiene.

Flere steder blir det meldt at rasende folkemengder forsøkte å presse seg inn på militæranlegg.

Ifølge Chaudry ble rettsbygningen «angrepet» av sikkerhetsstyrker da rettsmøtet skulle starte. Pakistanske TV-stasjoner viser kaotiske forhold utenfor rettslokalet der det brøt ut gatekamper mellom hundrevis av Khans tilhengere og politiet.

Det var tirsdag ettermiddag uklart hvor Khan befant seg.

Mistillit

Khan ble avsatt som statsminister etter et mistillitsvedtak for et år siden. Siden da har det vært en rekke protester og opptøyer blant tilhengerne hans.

I mars ble han siktet for terrorlovbrudd sammen med 17 av sine støttespillere. Han er også siktet for hindring av politiarbeid, angrep på politiet og drapstrusler, samt for ulovlig salg av gaver han fikk fra andre land mens han var statsminister.

Den tidligere statsministeren og cricketstjernen avviser alle anklager.

Hevder han kan bli drept

Pågripelsen tirsdag skjedde dagen etter at han ble advart mot å komme med det militæret kaller «grunnløse påstander» etter at Khan nok en gang anklaget en høytstående etterretningsoffiser for å planlegge å drepe ham.

Militæret støttet Khan da han kom til makten i 2018, men trakk støtten før han ble felt i mistillitsavstemningen i fjor.

Pakistan sliter med en dyp politisk og økonomisk krise. Landet styres nå av en vaklende koalisjonsregjering, og Khan forsøker å presse fram nyvalg.

