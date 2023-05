Wagner-sjefen sier han vil kjempe videre i Bakhmut etter våpenløfter

Sjefen for den russiske leiesoldatgruppen la søndag ut en melding på Telegram, der han gjør kuvending sammenlignet med signalene han har gitt de siste dagene.

Fredag kom Prigozjin med voldsomme utfall mot den russiske militærledelsen, som han anklaget for ikke å gi nok våpen og ammunisjon til Wagner. Han viste også fram det som skal ha vært døde leiesoldater liggende på rekke og rad, og sa at mangelen på våpen og ammunisjon hadde ført til at de led en meningsløs død.

Lørdag kom en ny melding der Prigozjin sa han ville overlate gruppens stillinger ved Bakhmut til den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov.

Kadyrov skrev deretter på Telegram at han var klar til å dra til Bakhmut, og at hans soldater bare ventet på ordre.

[ Soldatene vender hjem i kister: – En stor belastning for Putin ]