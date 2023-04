NBC: Biden vurderer tur til Finland

Turen vil i så fall sammenfalle med Nato-toppmøtet i Litauen i juli, ifølge det tre amerikanske tjenestepersoner opplyser til kanalen.

Diskusjonene i Det hvite hus om Biden skal reise til Finland har pågått i lang tid, men ingen avgjørelse er tatt. Ethvert besøk i Finland vil være for et møte med flere nordiske land, ikke som et bilateralt besøk, ifølge en tjenesteperson.

Et slik felles møte vil veie tyngre enn et bilateralt besøk da Sverige fremdeles ikke har fått godkjent sin søknad om å bli Nato-medlem, som de sendte inn samtidig som Finland. Det mener en ekspert NBC har snakket med.

USAs nasjonale sikkerhetsråd har ikke villet kommentere saken.

[ Unge kvinner bytter karrierejag med å bake kaker og stryke mannens skjorter ]