Fem drept i skyting i Texas – gjerningspersonen er på frifot

Blant de drepte er en åtteåring. Den antatte gjerningsmannen er foreløpig ikke pågrepet. Han skal ha vært bevæpnet med en halvautomatisk rifle, en AR-15 eller lignende. Cleveland ligger rundt 70 kilometer nord for Houston.

Den mistenkte er en 39 år gammel mann, ifølge sheriff Greg Capers i San Jacinto fylke.

Capers sier det var ti personer i huset der drapene skjedde, og at ingen andre ble såret. Alle de drepte skal ha bakgrunn fra Honduras. To av dem ble funnet liggende over to barn inne i huset.

– De honduranske kvinnene som lå over barna, gjorde det for å forsøke å beskytte dem, sier Capers.

Politiet ber innbyggerne i Cleveland om å holde seg hjemme og unna åstedet inntil den antatte gjerningspersonen er tatt.

