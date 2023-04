April-rekord: Nær 40 grader i Spania

Torsdag ble den så langt varmeste aprildagen som noensinne er registrert i Spania, da det ble målt 38,7 grader i byen Cordoba, en innlandsby i sør. Fredag kunne temperaturen komme til å nå enda høyere utpå ettermiddagen. Storbyen Sevilla er et av stedene hvor det også er uvanlig varmt.

Årets april er den varmeste som noensinne er registrert på den iberiske halvøya, ifølge Spanias meteorologiske institutt AEMET, og de har varslet at temperaturen enkelte steder kunne nå 39 eller opp mot 40 grader.

Den unormalt høye temperaturen kommer av svært varm luft fra Nord-Afrika til den iberiske halvøy, som Spania er en del av. Et høytrykk med klar himmel gjør at mer av solvarmen treffer landjorda, som allerede er så tørr at heten ikke fordamper.

– Bare i april

Temperaturen generelt i Spania er nå mellom 7 og 11 grader høyere enn gjennomsnittet for denne perioden av året.

– Dette er ikke normalt. Temperaturene er fullstendig ute av kontroll i år, sier Cayetano Torres ved det spanske meteorologiske instituttet til BBC.

Varmen kommer samtidig med at deler av landet opplever langvarig tørke. Det gjelder også store deler av Europa, der det enkelte steder fryktes en ny sommer med ekstremtørke som i fjor.

I Madrid har de lokale myndighetene godkjent en plan for å hjelpe sykehus, helsesentra og skoler å håndtere situasjonen, og de offentlige svømmebassengene åpnes en måned tidligere enn vanlig.

Rubén del Campo, talsmann for det meteorologiske instituttet, sier at april i år er i ferd med å bli den varmeste april som noen gang er målt.

– Vi vet at ekstremt høye temperaturer er blitt mer vanlig og mer intense, og denne intense og ekstreme heten kommer tidligere. Selv om hver enkelt hendelse må analyseres individuelt og detaljert, stemmer denne hendelsen overens med det som skjer på grunn av klimaendringer, sier del Campo ifølge The Guardian.

Sommerstemning på stranda Malavarrosa i Valencia i Spania. Bildet er tatt 24. april, før de aller høyeste temperaturene hadde kommet. (JOSE JORDAN/AFP)

Også i Madrid er det uvanlig varmt.

– Dette er allerede uutholdelig. Vi er bare i april. Hvis dette skjer i april, hvordan blir det i juni, spør Loli Gutiérrez (70), innbygger i Madrid, ifølge Euronews.

Også flere andre steder i verden har det vært rekordvarmt de siste månedene.

Rekordtørke i Europa

Hetebølgen skjer samtidig med rekordtørke i Spania. Det har vært tørke siden januar i fjor, og mellom 1. og 23. april var regnmengden kun 25 prosent av normalen. Også dette ligger an til å gå mot rekord for april.

Men det gjelder langt fra bare Spania – tørke rammer store deler av Europa. En firedel av EUs område (27 land) har underskudd på fuktighet i jorda, ifølge en oversikt hos EDO, det europeiske tørkeobservatoriet.

Som Dagsavisen skrev tidlig i mars, kan Europa gå mot en ny tørkesommer, frykter eksperter.

Ekstremtørken i Europa ble beskrevet som den verste på 500 år, og flere land har opplevd en vintertørke denne vinteren. Det gjelder for eksempel Italia, Frankrike og Spania. Ikke på 59 år har Frankrike hatt en lengre tørr periode vinterstid enn landet hadde tidligere i vinter. Uttørkede elver og innsjøer kan sees i både Frankrike og flere andre land – et uvanlig syn på vinteren.

– Alltid når vi havner utenfor normalen, er det verre enn før, i alle fall annerledes enn før. Dette er ansiktet til det nye klimaet, sa forsker Bjørn Samset ved Cicero Senter for klimaforskning til Dagsavisen.

– Sommeren i fjor så var så fullstendig ødeleggende at man neppe får fylt på vannmagasinene nok før neste sommer. Situasjonen er veldig urovekkende nesten uansett hvordan sommeren blir, fordi man allerede har et underskudd på vann. Det er derfor viktig å forberede seg på at det igjen kan bli en skikkelig varm og tørr sommer i Europa, sa Samset.

Dette påpeker også eksperter nå i slutten av april: Om det skulle komme en del regn de neste ukene, vil det hjelpe på jordoverflaten og være positivt for landbruket. Men det vil ikke veie opp for underskuddet på grunnvann, skriver Politico.

Skogbranner

– Tørke kommer til å bli en av de sentrale politiske debattene for landet vårt de neste årene, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez nylig.

I fjor var Spania det landet i Europa som var verst rammet av skogbrann. Årsaken var rekordhøye temperaturer og omfattende tørke. Den langvarige tørken har gjort at skogbrannsesongen har startet usedvanlig tidlig i år, og allerede i mars ble de første registrert, meldte NTB nylig.

Rekordvarme og nedbørsmangel førte til at isbreene i Alpene smeltet i rekordfart i fjor, ifølge en ny rapport fra EUs klimaovervåkingstjeneste C3S som kom ut i forrige uke.

– Vi er virkelig på vei inn i et ukjent landskap, sa C3S-sjef Carlo Buontempo, som beskriver 2022 som et nytt rekordår med hensyn til klimautslipp, temperaturer, skogbranner og nedbør.

