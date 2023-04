Folkevalgt transperson i Montana nektes å delta i debatter

Zooey Zephyr, som er valgt som demokrat fra universitetsbyen Missoula i den konservative amerikanske delstaten, ble nektet å tale etter at hun i forrige uke sa at de republikanske folkevalgte ville ha blod på hendene om de forbyr kjønnsbekreftende helsetilsyn for unge transpersoner.

Republikanerne vil ikke gi henne tilbake taleretten før hun beklager.

Møtet i delstatsforsamlingen ble mandag stanset i en halv time da tilhengere av Zephyr ropte slagord fra galleriet og deretter ble eskortert ut, noen med makt.

Zephyr ønsket å si sin mening om et lovforslag som vil begrense unges mulighet til å endre navn og pronomen de bruker på skolen, og kreve foreldrenes godkjenning.

