– Ble sparket av Murdoch

Avgjørelsen om at nyhetsankeret Tucker Carlsom måtte gå kom fra toppen, inkludert Fox-eieren Rupert Murdoch og hans sønn, ifølge The Los Angeles Times, som har snakket med personer som står nær prosessen. Det er ikke bekreftet offisielt.

Den 53 år gamle programlederen var svært innflytelsesrik og kontroversiell, og hadde mye påvirkning over det republikanske partiet. Programmet hans, «Tucker Carlson Tonight», var et av de høyest rangerte på amerikansk TV, med tre millioner seere gjennomsnittlig hver gang.

[ Er Ukrainas offensiv like rundt hjørnet? ]

Tatt av lufta før

Nyheten om at Carlson slutter kom mandag kveld norsk tid, og kom overraskende på mange. Der ble det sagt at avskjeden skjer i enighet mellom Fox og Carlson.

– Fox News Media og Tucker Carlson er enige om å gå hver til sitt. Vi takker ham for hans bidrag til selskapet som programleder og før det som bidragsyter, skrev Fox i en pressemelding mandag.

Carlson hadde sitt siste program fredag 21. april. I dette programmet så Carlson ut til å være både avslappet og selvsikker, og mandagens beskjed kom nærmeste som et sjokk på Carlsons store publikum.

Like etter at nyheten ble kjent, falt aksjekursen til Fox News med nesten 4 prosent.

Carlson begynte i Fox i 2009, men har vært flere steder før det. Han begynte i CNN i 2000, hvor han ledet et debattprogram. Programmet ble avsluttet i 2005, og CNN valgte å ikke fornye kontrakten med Carlson.

Fra 2005 til 2008 var han i MSNBC, men programmet hans der ble tatt av lufta på grunn av lave seertall.

Carlson fremmet en rekke konservative og høyrevridde ideer rundt saker som immigrasjon, kriminalitet, kjønn og seksualitet, og rettet skytset ofte mot woke-ideologien.

Visste at han løy

Carlsons plutselige avgang kommer bare dager etter at Fox inngikk et forlik med Dominion Voting Systems, selskapet som saksøkte Fox News for ærekrenkelser og krevde 1,6 milliarder dollar i erstatning. Dominion selger stemmemaskiner som brukes ved valg i USA, og bakgrunnen for søksmålet var at Fox News påsto at selskapets maskiner ble brukt til å «stjele valget» fra Trump i 2020.

I februar ble det kjent at Carlson var en av flere journalister i Fox som var overbevist om at Donald Trumps påstander om valgfusk under presidentvalget i 2020 var usanne. Likevel gjentok han påstandene i sine TV-programmer. Fox News var redd for å miste seere hvis de sa sannheten.

I forbindelse med rettssaken mot Fox ble det avslørt at Carlson hadde sendt tekstmeldinger til sine kolleger der han nærmest ga uttrykk for forferdelse over at de kunne viderebringe løgner som publikum trodde på. Det er også lekket meldinger der han skriver at han gleder seg stort til den dagen han slipper å forholde seg til Trump.

«Jeg hater ham inderlig», står det i en av meldingene.

Årsaken til at Carlson slutter ble ikke offentliggjort, men en ansatt i hans stab gikk nylig til søksmål mot Fox fordi hun mente seg utsatt for diskriminering mens hun jobbet for Carlson, skriver The Washington Post.

Men Carlsons kommentarer om Fox-kolleger, som kom fram under Dominion-saken, spilte også en rolle i avskjedigelsen, sier en person som er tett på situasjonen, til The Washington Post.

– Forstår ledelse hvor mye troverdighet vi har mistet hos publikum, skrev Carlson til kolleger i en melding dagen etter at Fox, i likhet med andre medier, hadde sagt at Joe Biden vant.

[ Trump-motstandere har gitt opp ]

Normaliserte ekstremisme

Tucker Carlson normaliserte ekstremisme, mener enkelte observatører.

– Tucker tok saker som ellers ville blitt vurdert til å tilhøre ytterpunktene, sier Angelo Carusone, president ved Media Matters for America, en organisasjon som overvåker høyrevridd media, til The Guardian, og peker på at Carlson tok inn meninger fra ytterliggående nasjonalistmiljøer og brakte det fram hos Fox.

– Han tok det innholdet og vasket det inn i Fox News-systemet, og bygget opp en appetitt for dette blant Fox-publikummet, sier Carusone.

Nicole Hemmer, politisk historiker ved Vanderbilt University, som har skrevet bok om konservative medier, sier dette:

– Carlson posisjonerte seg som stemmen til MAGA-basen (Trumps slagord Make America Great Again, red.anm.) og tok til seg konspirasjonsteorier, de hvite nasjonalistideene han trodde ville appellere til den basen.

Blant annet var han opptatt av oppfatningen om at den liberale eliten og Demokrater jobber for å erstatte hvite velgere med fargede velgere for å oppnå sine politiske mål, skriver The Guardian.

– Han klarte virkelig å være en stemme for den misnøyen som Donald Trump var så god til å spille på, sier Hemmer.

[ Dagsavisen møtte fans i Florida: Dette er Ron DeSantis ]

[ Derfor må vi regne med dyrere matpriser fra neste uke ]