Er Ukrainas offensiv like rundt hjørnet?

Den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War (ISW) rapporterte søndag at geodata og meldinger fra russiske bloggere indikerer at ukrainske styrker har gått i stilling på østsiden av elva Dnipro, i et område som tidligere var kontrollert av russiske soldater.

– Dette er første gang ISW har observert pålitelige geodatabilder av ukrainske posisjoner på østbredden, sammen med russiske rapporter fra flere kilder som melder om ukrainsk tilstedeværelse der, skrev tenketanken. Påstandene ble avvist av den russisk-oppnevnte lederen for det delvis okkuperte Kherson-fylket.

Ukrainske styrker skal ha rykket fram til østbredden av Dnipro-elva i den delvis frigjorte regionen Kherson, het det i analysen. ISW sier det kan være første skritt på veien til å prøve å tvinge russiske styrker ut fra posisjoner de bruker for å sende angrep mot Kherson. Det kan også være det første skritt mot å sette i gang den varslede ukrainske våroffensiven, lyder analysen.

Fått over 200 tanks

Det har lenge vært snakk om våren eller forsommeren, men tidspunktet for den ukrainske motoffensiven er likevel fortsatt uviss.

– De vil ha gode værforhold slik at de kan utføre offensive manøveroperasjoner, sier Robert Cullum, som underviser i forsvarsstudier Lecturer ved King’s College i London, til Euronews.

– Jeg tror mulighetsvinduet er innen en måned eller to. Så enten april, mai eller tidlig juni, sier han.

Ukraina vil av taktiske grunner ikke kunngjøre noen start. Men Ukrainas viseforsvarsminister har påpekt at Ukraina allerede utfører «motoffensiv-handlinger», som i begrensede operasjoner.

I tillegg til værforholdene og behovet for at bakken er tørket nok opp, er tilfanget av utstyr og våpen avgjørende for når offensiven starter. Vestlige land har sendt mye våpen, og lovet enda mer, men langt fra alt som er lovet er på plass ennå.

Ukraina trenger minst ti ganger så mye hjelp fra Vesten enn det landet har fått så langt, sa landets viseutenriksminister, Andrij Melnyk, i helgen.

– Vi er takknemlig overfor våre allierte for militærhjelpen de har gitt oss. Men: Det er ikke nok. Ukraina trenger ti ganger mer for å kunne gjøre slutt på den russiske aggresjonen i år, sa Melnyk, ifølge NTB.

Stridsvogner er noe av det viktigste som er lovet. I helgen varslet Spania at landet i løpet av de kommende dagene ville sende seks av de ti Leopard 2-stridsvognene landet har lovet Ukraina. Fra før har Ukraina mottatt Leopard 2-stridsvogner fra Tyskland, Canada og Polen. Norge har kunngjort forsendelse av åtte stridsvogner av samme type til Ukraina.

Ukraina har mottatt tanks fra mange land. Nå er også stridsvogner fra Spania på vei. Her får ukrainsk personell opplæring i Spania i mars. (OSCAR DEL POZO/AFP)

Ukraina har mottatt minst 230 stridsvogner og 1.550 panservogner bare i løpet av noen få måneder, sa USAs forsvarsminister Lloyd Austin for få dager siden.

Såkalte Abrams-tanks fra USA som skal brukes til opplæring er på plass i Tyskland i løpet av de neste ukene, varslet Austin. Ukraina skal få 31 eldre Abrams-stridsvogner fra USA. Men ukrainske styrker må først læres opp i Tyskland. Det skal skje fra juni og vil ta rundt ti uker.

[ – Russland kommer ikke noe særlig lenger på bakken nå ]

Mye på spill

Det står mye på spill når offensiven starter. Det er viktig for Ukraina å vise at de kan gjøre store fremskritt, ikke minst overfor vestlige givere.

– Det må bli en offensiv der Ukraina – selv om de kanskje påføres tap eller må gi fra seg territorium, for eksempel byen Bakhmut – må demonstrere ferdigheter og strategisk oppfinnsomhet i en grad de ikke har utvist før, og som kan inspirere vestlige partnere og det ukrainske samfunnet til å fortsette å støtte Ukraina i denne krigen, sier Polina Beliakova, forsker ved John Sloan Dickey Center for International Understanding ved Dartmouth College til det amerikanske nyhetsnettstedet Vox.

Det samme påpeker Karsten Friis, seniorforsker i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

– Den kommende ukrainske vår/sommeroffensiven blir veldig avgjørende for hvordan ting blir, og hvis det går dårlig for Ukraina er jeg redd for at tålmodigheten blant politikere i USA og andre vestlige land tørker opp, og at støtten til Ukraina reduseres, sa Friis nylig i et intervju med Dagsavisen.

– Særlig på republikansk side blir det påpekt at en vellykket ukrainsk offensiv er veldig viktig for fortsatt amerikansk støtte. De vil ikke på sikt kaste penger på noe de ikke ser effekten av, sa Friis.

En offensiv kan bli langvarig, og spørsmålet er hva som skjer etterpå. En rekke eksperter Vox har snakket med er enige om at Ukraina trolig vil lykkes i å ta tilbake noe territorium fra russiske styrker, men at det er usannsynlig at landet klarer sitt ultimate mål; å dytte Russland ut fra alt de har okkupert, inkludert områder i Donbas i øst, og Krym, som ble annektert i 2014. Til det kontrollerer Russland for mye, lyder analysen. Mange ser derfor for seg en fastlåst situasjon og en langtrukken konflikt.

[ Tror Putin vil satse på å hale ut krigen ]

[ Rapport: Russland sender 70 år gamle tanks vestover ]