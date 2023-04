Økt støtte til Trump på nye målinger

Det viser målinger som er blitt gjort i det siste.

Blant republikanske velgere har Trump økt ledelsen over andre potensielle republikanske kandidater i den siste målingen fra Quinnipiac-universitetet, ifølge NBC News. På siste måling får han støtte fra 47 prosent av republikanske velgere, mens han hadde 42 prosent i forrige måned. Han er nå 14 prosentpoeng foran den antatt største utfordreren, Ron DeSantis, på denne målingen. I forrige måned var Trumps ledelse på kun seks prosentpoeng.

En oversikt over mange målinger på RealClearPolitics viser det samme mønsteret. Trump leder med 16 prosentpoeng over DeSantis i målinger der mange kandidater blir stilt mot hverandre. Forspranget har økt litt i det siste.

[ Trump river Amerika i filler ]

Ikke håndjern

Tirsdag må Trump møte i retten i New York, etter at det er tatt ut tiltale mot ekspresidenten i den såkalte hysjpenge-saken. Det er første gang en tidligere president tiltales i en straffesak i USA.

Målingene er gjort like før det ble kjent at Trump er tiltalt, men det har de siste par ukene vært massiv dekning av at Trump trolig ville blitt tiltalt veldig snart. Tiltalen dreier seg om utbetalinger Trump skal ha gjort til pornoskuespilleren Stephanie Clifford, kjent under artistnavnet Stormy Daniels, for at hun ikke skulle fortelle om et forhold de hadde hatt.

New York Grand Jury Votes To Indict Former President Trump Trump-tilhengere har de siste dagene samlet seg utenfor hjemmet hans Mar-a-Lago i Florida. (ALEX WONG/AFP)

Trump hevder han er uskyldig, og mener det hele er en politisk heksejakt mot ham.

Målingene viser at det er stor splittelse mellom demokrater og republikanere når det gjelder hvordan de ser på tiltalen i Stormy Daniels-saken. 56 prosent av amerikanere mener etterforskningen er rettferdig, mens 41 prosent mener det er en heksejakt, ifølge en måling fra NPR/PBS NewsHour/Marist.

Dette er altså tallene for både demokrater og republikanere. Men blant kun demokrater er det hele 87 prosent som mener etterforskningene er rettferdige, og blant republikanere er det hele 80 prosent som mener det er en heksejakt.

[ 7 spørsmål og svar om prosessen mot Trump ]

Bør diskvalifisere

Tallene blant republikanere følger mønsteret som er sett helt siden Trump ble president for seks år siden, påpeker Politico: det republikanske grunnfjellet av velgere samler seg rundt Trump etter skandaler.

Men dette betyr ikke at det blir lettere for Trump dersom han blir kandidat før presidentvalget i 2024, påpeker analytikere. I målingen fra Quinnipiac blant alle velgere sier 55 prosent av velgerne at de anser Stormy Daniels-saken som alvorlig.

57 prosent av amerikanere synes det bør diskvalifisere Trump fra å stille til valg i 2024 dersom han blir tiltalt i en sak – igjen med svært store skillelinjer mellom demokrater og republikanere.

Trump blir etterforsket i flere ulike saker. En spesialetterforsker gransker Trumps håndtering av graderte dokumenter som ble funnet i boligen hans i Florida etter at han hadde gått av som president. Spesialetterforskeren undersøker også Trumps forsøk på å gjøre om resultatet av presidentvalget i 2020, og hans rolle i det som førte til stormingen av Kongressen påfølgende januar.

I rettsmøtet om hysjpenge-tiltalen kommende uke ventes det at Trump vil måtte la seg avbilde og gi fingeravtrykk. Trump vil i henhold til en avtale som forsvarerne har inngått med aktoratet, ikke bli satt i håndjern, ifølge hans forsvarsadvokat, Joe Tacopina.

[ Slik kan tiltalen påvirke Trumps sjanser i 2024 ]

Svekkes på sikt?

Flere observatører har pekt på at saken kan styrke Trump på kort sikt blant egne velgere, men likevel svekke ham opp mot 2024.

Eirik Løkke, rådgiver i tankesmien Civita, følger amerikansk politikk tett. Han tror ikke saken vil ha mye å si dersom det «bare» blir med tiltalen.

– Det kan øke sympatien blant hans egne velgere, fordi han kan fremstille seg som et offer, og det kan styrke ham i løpet i primærvalget. Men på lang sikt vil han ikke styrkes, særlig ikke hvis han blir dømt, sa Løkke til Dagsavisen nylig.

Dette påpeker også USA-kjenner og redaktør av AmerikanskPolitikk.no, Are Tågvold Flaten.

– Vi må skille mellom hva det betyr på kort eller lang sikt. På kort sikt er det liten tvil om at dette gir Trump massevis av oppmerksomhet. Han får en mulighet til å spille offerkortet og en mulighet til å gå til angrep. Dermed kan han også samle inn mer penger, og potensielle utfordrere må gjøre en vurdering om dette er rette tidspunktet å gå til angrep på Trump, sa han i et intervju med Dagsavisen fredag.

Men på litt lengre sikt er det vanskelig å si hvordan dette vil virke for Trump, mener han.

– I nominasjonskampen ser det foreløpig ut til å styrke ham, med forbehold om at vi ikke kjenner detaljene i tiltalen. Det kan fungere blant hans støttespillere, men det er nok ikke akkurat appellerende for en bredere velgergruppe at han har dette på CV-en i tillegg til riksrettssakene, påpeker Are Tågvold Flaten.

[ Dagsavisen møtte fans i Florida: Dette er Ron DeSantis ]

[ Disse kan utfordre Trump ]