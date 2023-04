To kvinner dømt til livstid i fengsel for drapet på svenske Tove (21)

Kvinnene, som er 18 og 20 år gamle, er dømt for drap og for å ha flyttet liket, heter det i dommen fra Eksjö tingrett.

– Tingretten har under sin bevisundersøkelse kommet fram til at begge de tiltalte skal dømmes for forbrytelsene de er tiltalt for, skriver de i en pressemelding.

Tove forsvant natt til 16. oktober 2022 etter å ha vært på et utested og ble to uker senere funnet død i et skogholt øst for Vetlanda i Jönköpings lan i Småland. Videoovervåking viser at hun var på samme nattklubb som de to unge kvinnene kun noen timer før drapet.

Påtalemyndigheten mener Tove ble drept hjemme hos en av de to kvinnene, og at 20-åringen skal ha satt seg på Tove og tatt kvelertak på henne mens 18-åringen holdt armene hennes fast. Deretter skal de ha dumpet venninnens kropp i et skogholt.

Ifølge retten var det først og fremst opplysningene fra rettsmedisinere om at 21 år gamle Tove døde av kvelning som var domfellende i saken.

Begge kvinnene har erkjent å ha flyttet liket til Tove, men har begge nektet for drapet på venninnen. 20-åringen innrømmet imidlertid at hun tok kvelertak på Tove under et slagsmål, men har sagt det kun var kortvarig, og at Tove ikke døde av det.

18-åringen nekter for å ha vært involvert i drapet, og hevder hun sov da Tove ble drept. Hun hevder videre at hun ikke turte å si nei da 20-åringen ba henne om hjelp til å flytte liket.

