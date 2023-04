Holocaust-ofre minnes 80 år siden Warszawa-opprøret

Rundt 7.000 jøder ble drept i opprørsforsøket, som onsdag ble markert i en minneseremoni ved et monument i den polske hovedstaden.

Der var blant annet Israels president Isaac Herzog, Polens president Andrzej Duda og Tysklands president Frank-Walter Steinmeier til stede.

Den tyske presidenten benyttet anledningen til å be om tilgivelse for forbrytelsene Tyskland begikk under andre verdenskrig.

– Jeg står foran dere i dag og ber om tilgivelse for forbrytelsene begått av tyskere her, sa Steinmeier.

Månedslangt opprør

Warszawa-opprøret begynte 19. april 1943 da nazistene gikk inn i gettoen i byen og satte flere bygninger i brann. Det pågikk kamper mellom nazistene og jødene i nesten en måned før jødene ble beseiret, noe som tok lengre tid enn flere tyske invasjoner i Europa.

Warszawa-gettoen ble opprettet av nazistene i 1940, kun ett år etter at Tyskland invaderte Polen. Forholdene i gettoen var elendige og på det meste bodde 450.000 jøder bak dens murer.

Av dem døde 100.000 av sult og sykdom, mens de fleste overlevende ble sendt til konsentrasjonsleirer.

Fikk vite om holocaust

Opprøret startet etter at 265.000 jødiske menn, kvinner og barn fra gettoen ble sendt til utryddelsesleiren Treblinka i Polen og drept sommeren 1942. På den måten spredte ryktet seg om nazistenes folkemord, og flere trodde ikke lenger på tyske påstander om at dem som ble hentet ut av gettoen, ble sendt til tvangsarbeidsleirer.

Ved utbruddet av andre verdenskrig i 1939 hadde Polen rundt 3,5 millioner jødiske innbyggere. Bare i Warszawa bodde det om lag 400.000, flere enn i noen annen europeisk by. Halvparten av de seks millioner jødene som døde i holocaust, var polske.

Det gjennomføres minnearrangement i den polske hovedstaden hele uka for ofrene for Warszawa-opprøret.

