Nye detaljer om Quentin Tarantinos siste film har lekket

Tarantino har lenge vært en av de mest kjente og kjære filmskaperne i Hollywood. Han står bak klassikere som «Pulp Fiction» og «Kill Bill», for å nevne noen. Hans foreløpig siste film, «Once Upon a Time in Hollywood», kom ut i 2019.

Nå skal han snart i gang med karrierens aller siste filmprosjekt som regissør, skriver The Hollywood Reporter. De skriver at filminnspillingen skal starte opp denne høsten og at tittelen på prosjektet skal være «The Movie Critic», eller «Filmkritikeren» på norsk.

Kilder med kjennskap til prosjektet forteller bransjenettstedet at handlingen i filmen er satt til slutten av 1970-tallet i Los Angeles, og at filmen vil ha en kvinnelig hovedrolle. The Hollywood Reporter spekulerer i om filmen muligens kan handle om Pauline Kael, en av de mest innflytelsesrike amerikanske filmkritikerne gjennom tidene. Hun døde i 2001 og skal være høyt respektert av Tarantino, skriver nettstedet.

Tarantinos neste filmprosjekt skal angivelig ha en kvinnelig hovedrolle, men det skal ikke dreie seg om en oppfølger til Kill Bill, hvor Uma Thurman spilte en hevngjerrig brud. (Miramax/Everett )

[ Dette er TV-seriene du burde ha fått med deg ]

Vil gi seg på topp

Den prisvinnende regissøren har tidligere uttalt at han lenge har hatt en visjon om å kun lage ti filmer i karrieren, fordi han vil gi seg mens han er på topp.

– Jeg har vært i stand til å jobbe i denne bransjen på det høyeste nivået en regissør kan jobbe. Jeg vil slutte på det høye nivået. Jeg vil slutte mens utgivelsen av en ny Quentin Tarantino-film er en begivenhet, sier han i dette intervjuet med YMH Studios.

Mange av Quentin Tarantinos filmer har blitt nominert til Oscar. Her er regissøren med prisen for beste originalmanus, som han fikk for filmen Django Unchained. (John Shearer/Ap)

Han har allerede gitt ut ti separate filmer (se faktaboks), men mange – inkludert ham selv – teller de to Kill Bill-filmene som én.

Regissøren fyller 60 år senere denne måneden, og selv om han planlegger å gi seg som filmskaper, har han gitt uttrykk for at han fortsatt ønsker å jobbe i underholdningsbransjen. Han har blant annet åpnet døren for å regissere episoder til TV-serier, noe han allerede har gjort tidligere i karrieren.

[ Dette ble vinnerne under årets Oscar-utdeling ]

---

Quentin Tarantinos filmer

Reservoir Dogs (1992)

Pulp Fiction (1994)

Jackie Brown (1997)

Kill Bill: Volume 1 (2003)

Kill Bill: Volume 2 (2004)

Death Proof (2007)

Inglourious Basterds (2009)

Django Unchained (2012)

The Hateful Eight (2015)

Once Upon a Time in Hollywood (2019)

---