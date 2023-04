Moskva bruker videokameraer for å finne folk til militæret

Det sier Moskvas øverste sjef for innkalling til militæret, Maxim Loktev, ifølge nyhetsnettstedet Meduza. Ved bruk av ansiktsgjenkjenning gjennom den russiske hovedstadens nettverk av videoovervåking kan myndighetene finne ut hvor aktuelle personer til å bli kalt inn til tjeneste, bor.

– Moskvas videoovervåkingssystem blir brukt til å finne ut hvor de bor, sa Loktev til pressen tirsdag, ifølge Meduza, et uavhengig nyhetsnettsted med hovedkontor i den latviske hovedstaden Riga.

Ny lov

Russland iverksatte såkalt delvis mobilisering for å skaffe flere soldater til krigen i Ukraina i september i fjor, og mobiliserte 300.000 soldater etter det. Det har vært spekulert på om myndighetene vil sette i gang en ny mobilisering, men dette har ikke skjedd ennå.

Kreml forsøker å rekruttere kontraktsoldater som melder seg frivillig for å unngå i erklære en runde nummer to med massiv mobilisering, skrev tenketanken Institute for the Study of War nylig. Uansett drives fortløpende innkalling til førstegangstjeneste som vanlig.

Nylig signerte Russlands president Vladimir Putin en lov som skal gjøre mobilisering av soldater og innkalling av vernepliktige langt mer effektivt. Det skal opprettes et elektronisk mobiliseringssystem som følge av russiske myndigheters ønske om å forbedre et system de har brukt til å øke antallet militære styrker i Ukraina, selv om myndighetene sier det foreløpig ikke er planer om en ny mobiliseringsrunde, skrev NTB nylig.

Russland satser uansett tungt på frivillig rekruttering til krigen i Ukraina. Inngangsbonus og inntekt à la en russisk legelønn er noe av hva det russiske militæret lokker med for å rekruttere flere kontraktsoldater som er villig til å krige i Ukraina, som Dagsavisen omtalte nylig.

Krigen i Ukraina har de siste månedene vært konsentrert rundt byen Bakhmut øst i landet. Kampene har vart i over åtte måneder uten at frontlinjene har beveget seg noe særlig. Slaget er det lengste og blodigste i krigen så langt og har trolig kostet titusener av soldater livet både på ukrainsk og russisk side.

En stor ukrainsk motoffensiv er ventet i løpet av våren, men det er uvisst når den kommer.

– Det er kun snakk om tid før landet har oppnådd det militære nivået som er nødvendig for å sette i gang offensiven, sier Oleksij Danilov i Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd i et intervju med nyhetsbyrået AP.

